https://sarabic.ae/20250916/غذاء-لذيذ-يحدث-نقلة-نوعية-في-عالم-التغذية-1104923000.html
غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية
غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية
سبوتنيك عربي
كشفت أبحاث حديثة عن أن دقيق قشر الموز يثري الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة في الحلويات، ويحسن من مدة صلاحيتها، ويجعلها ألذ طعما مع تعزيز الفوائد الصحية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T20:07+0000
2025-09-16T20:07+0000
2025-09-16T20:07+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات حديثة
فوائد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104922856_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_6f34bb3e02b25cf3941b5103698d44c0.jpg
يعتبر قشر الموز، الذي غالبا ما يرمى في سلة المهملات، مصدرا غذائيا قويا ومكونا قيّما في الخبز والطهي، وقد أثبت العلماء أنه من خلال تبييض قشر الموز وتجفيفه وطحنه وتحويله إلى دقيق، يمكن استخدام هذا المنتج الثانوي في المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والخبز دون المساس بالطعم، وفي بعض الحالات، يحسن من نكهته.ووجدت دراسة أن البسكويت المصنوع من دقيق قشر الموز بنسبة 7.5%، يحتوي على ألياف ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة أعلى مقارنة ببسكويت السكر التقليدي، كما حقق نتائج جيدة في اختبارات التذوق، على الرغم من أن النسب العالية من دقيق القشر تسببت في بعض السواد والصلابة بسبب محتواه من الألياف، فإن إضافته باعتدال توفر تغذية متوازنة مع قوام ونكهة جذابة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".إلى جانب الألياف، تتميز قشور الموز بغناها بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينول والفلافونويد والكاروتينات، التي تسهم في خصائصها المضادة للأمراض والالتهابات. هذه المضادات للأكسدة فعالة في تحييد الجذور الحرة، مما قد يحمي من الأمراض المزمنة. فما كان يرمى كنفايات في السابق، أصبح الآن مكونا غنيا بالعناصر الغذائية، مهيأ لإحداث ثورة في عالم الخبز والطهي. دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
https://sarabic.ae/20240523/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لقشر-الموز--1089149454.html
https://sarabic.ae/20240917/دراسة-تكشف-عن-علاقة-غير-متوقعة-بين-الحليب-والموز-والإصابة-بمرض-السكري-1092805035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104922856_0:413:2048:1949_1920x0_80_0_0_ec91d6d8cb599e369578c5cd0e57b1f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, دراسات حديثة, فوائد
العالم, علوم, دراسات حديثة, فوائد
غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية
كشفت أبحاث حديثة عن أن دقيق قشر الموز يثري الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة في الحلويات، ويحسن من مدة صلاحيتها، ويجعلها ألذ طعما مع تعزيز الفوائد الصحية للمخبوزات.
يعتبر قشر الموز، الذي غالبا ما يرمى في سلة المهملات، مصدرا غذائيا قويا ومكونا قيّما في الخبز والطهي، وقد أثبت العلماء أنه من خلال تبييض قشر الموز وتجفيفه وطحنه وتحويله إلى دقيق، يمكن استخدام هذا المنتج الثانوي في المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والخبز دون المساس بالطعم، وفي بعض الحالات، يحسن من نكهته.
ووجدت دراسة أن البسكويت المصنوع من دقيق قشر الموز بنسبة 7.5%، يحتوي على ألياف ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة أعلى مقارنة ببسكويت السكر التقليدي، كما حقق نتائج جيدة في اختبارات التذوق، على الرغم من أن النسب العالية من دقيق القشر تسببت في بعض السواد والصلابة بسبب محتواه من الألياف، فإن إضافته باعتدال توفر تغذية متوازنة مع قوام ونكهة جذابة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت
".
علاوة على ذلك، تساعد خصائص دقيق قشر الموز المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات على إطالة مدة الصلاحية، مما يسمح للمنتجات بالبقاء طازجة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في درجة حرارة الغرفة.
إلى جانب الألياف، تتميز قشور الموز بغناها بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينول والفلافونويد والكاروتينات، التي تسهم في خصائصها المضادة للأمراض والالتهابات.
هذه المضادات للأكسدة فعالة في تحييد الجذور الحرة، مما قد يحمي من الأمراض المزمنة.
وللتأثير البيئي أهمية مماثلة، إذ تشكل قشور الموز نحو 40% من وزن الفاكهة، وهي مصدر مهم لهدر الطعام عالميا، واستخدام قشور الموز كدقيق يحول النفايات إلى مورد مستدام.
17 سبتمبر 2024, 07:11 GMT
ومع تزايد طلب المستهلكين على الأطعمة المغذية والصديقة للبيئة، يقدم دقيق قشور الموز طريقة مبتكرة وبأسعار معقولة لإثراء الأنظمة الغذائية وتقليل الهدر.
فما كان يرمى كنفايات في السابق، أصبح الآن مكونا غنيا بالعناصر الغذائية، مهيأ لإحداث ثورة في عالم الخبز والطهي.