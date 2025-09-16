https://sarabic.ae/20250916/غذاء-لذيذ-يحدث-نقلة-نوعية-في-عالم-التغذية-1104923000.html

غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية

16.09.2025

يعتبر قشر الموز، الذي غالبا ما يرمى في سلة المهملات، مصدرا غذائيا قويا ومكونا قيّما في الخبز والطهي، وقد أثبت العلماء أنه من خلال تبييض قشر الموز وتجفيفه وطحنه وتحويله إلى دقيق، يمكن استخدام هذا المنتج الثانوي في المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والخبز دون المساس بالطعم، وفي بعض الحالات، يحسن من نكهته.ووجدت دراسة أن البسكويت المصنوع من دقيق قشر الموز بنسبة 7.5%، يحتوي على ألياف ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة أعلى مقارنة ببسكويت السكر التقليدي، كما حقق نتائج جيدة في اختبارات التذوق، على الرغم من أن النسب العالية من دقيق القشر تسببت في بعض السواد والصلابة بسبب محتواه من الألياف، فإن إضافته باعتدال توفر تغذية متوازنة مع قوام ونكهة جذابة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".إلى جانب الألياف، تتميز قشور الموز بغناها بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينول والفلافونويد والكاروتينات، التي تسهم في خصائصها المضادة للأمراض والالتهابات. هذه المضادات للأكسدة فعالة في تحييد الجذور الحرة، مما قد يحمي من الأمراض المزمنة. فما كان يرمى كنفايات في السابق، أصبح الآن مكونا غنيا بالعناصر الغذائية، مهيأ لإحداث ثورة في عالم الخبز والطهي. دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد

