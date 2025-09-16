عربي
غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية
يعتبر قشر الموز، الذي غالبا ما يرمى في سلة المهملات، مصدرا غذائيا قويا ومكونا قيّما في الخبز والطهي، وقد أثبت العلماء أنه من خلال تبييض قشر الموز وتجفيفه وطحنه وتحويله إلى دقيق، يمكن استخدام هذا المنتج الثانوي في المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والخبز دون المساس بالطعم، وفي بعض الحالات، يحسن من نكهته.ووجدت دراسة أن البسكويت المصنوع من دقيق قشر الموز بنسبة 7.5%، يحتوي على ألياف ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة أعلى مقارنة ببسكويت السكر التقليدي، كما حقق نتائج جيدة في اختبارات التذوق، على الرغم من أن النسب العالية من دقيق القشر تسببت في بعض السواد والصلابة بسبب محتواه من الألياف، فإن إضافته باعتدال توفر تغذية متوازنة مع قوام ونكهة جذابة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".إلى جانب الألياف، تتميز قشور الموز بغناها بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينول والفلافونويد والكاروتينات، التي تسهم في خصائصها المضادة للأمراض والالتهابات. هذه المضادات للأكسدة فعالة في تحييد الجذور الحرة، مما قد يحمي من الأمراض المزمنة. فما كان يرمى كنفايات في السابق، أصبح الآن مكونا غنيا بالعناصر الغذائية، مهيأ لإحداث ثورة في عالم الخبز والطهي. دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
كشفت أبحاث حديثة عن أن دقيق قشر الموز يثري الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة في الحلويات، ويحسن من مدة صلاحيتها، ويجعلها ألذ طعما مع تعزيز الفوائد الصحية للمخبوزات.
يعتبر قشر الموز، الذي غالبا ما يرمى في سلة المهملات، مصدرا غذائيا قويا ومكونا قيّما في الخبز والطهي، وقد أثبت العلماء أنه من خلال تبييض قشر الموز وتجفيفه وطحنه وتحويله إلى دقيق، يمكن استخدام هذا المنتج الثانوي في المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والخبز دون المساس بالطعم، وفي بعض الحالات، يحسن من نكهته.
ووجدت دراسة أن البسكويت المصنوع من دقيق قشر الموز بنسبة 7.5%، يحتوي على ألياف ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة أعلى مقارنة ببسكويت السكر التقليدي، كما حقق نتائج جيدة في اختبارات التذوق، على الرغم من أن النسب العالية من دقيق القشر تسببت في بعض السواد والصلابة بسبب محتواه من الألياف، فإن إضافته باعتدال توفر تغذية متوازنة مع قوام ونكهة جذابة، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

علاوة على ذلك، تساعد خصائص دقيق قشر الموز المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات على إطالة مدة الصلاحية، مما يسمح للمنتجات بالبقاء طازجة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في درجة حرارة الغرفة.

موزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن فوائد "غير متوقعة" لقشر الموز
23 مايو 2024, 16:07 GMT
إلى جانب الألياف، تتميز قشور الموز بغناها بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينول والفلافونويد والكاروتينات، التي تسهم في خصائصها المضادة للأمراض والالتهابات.
هذه المضادات للأكسدة فعالة في تحييد الجذور الحرة، مما قد يحمي من الأمراض المزمنة.

وللتأثير البيئي أهمية مماثلة، إذ تشكل قشور الموز نحو 40%؜ من وزن الفاكهة، وهي مصدر مهم لهدر الطعام عالميا، واستخدام قشور الموز كدقيق يحول النفايات إلى مورد مستدام.

الحليب والموز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة غير متوقعة بين الحليب والموز والإصابة بمرض السكري
17 سبتمبر 2024, 07:11 GMT
ومع تزايد طلب المستهلكين على الأطعمة المغذية والصديقة للبيئة، يقدم دقيق قشور الموز طريقة مبتكرة وبأسعار معقولة لإثراء الأنظمة الغذائية وتقليل الهدر.
فما كان يرمى كنفايات في السابق، أصبح الآن مكونا غنيا بالعناصر الغذائية، مهيأ لإحداث ثورة في عالم الخبز والطهي.
