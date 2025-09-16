https://sarabic.ae/20250916/دراسة-8-خطوات-طبيعية-لخفض-الكولسترول-في-30-يوما-1104909598.html
دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما
يعتبر الكولسترول المرتفع من المشكلات الصحية الشائعة في عصرنا الحالي، خصوصًا مع نمط الحياة البعيد عن الحركة، والأطعمة المعالجة، والإجهاد.وكشفت مجلة "إنديا تايمز" العلمية، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في غضون شهر تقريبًا، وهذه أبرزها:1. تجنّب المقلياتالدهون المتحولة موجودة في الوجبات المقلية، والمخبوزات، والأطعمة المعالجة. هذه الدهون ترفع الكولسترول المنخفض الكثافة الضار "LDL"، وتخفض الكولسترول الجيد العالي الكثافة "HDL"، وتزيد معدل الالتهاب في الجسم.2. الشوفان الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا-غلوكان"، والتي تساعد في خفض الكولسترول الكلي والمنخفض الكثافة "LDL". واستهلاك 3 غرامات من هذه الألياف يوميًا لأربعة أسابيع متواصلة، يسهم في خفض الكولسترول الكلي بنحو8.1%، والكولسترول المنخفض الكثافة بنحو11.6%.3. بذور الكتان من شأن ملعقة كبيرة من بذور الكتان يومياً، وبفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان، أن تساعد في زيادة مستوى أحماض "أوميغا-3" النباتية، والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.4. تناول الأسماكالسمك يحتوي على أحماض "أوميغا-3" المفيدة ودهون مشبعة أقل، ما يدعم خفض الدهون الثلاثية ويحسن نسبة الكولسترول العالي الكثافة.5. الشاي الأخضر بين الوجباتالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة (الكاثيكينات) التي تساعد على تقليل امتصاص الكولسترول، وتحسين استقلاب الدهون في الكبد.6. تفاحتان يومياالتفاح مع القشرة غني بالألياف، ومضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد"، والتي تسهم في خفض مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، وتحسين حالة الأوعية الدموية، وتدعم الحد من الالتهابات.7. زيت الزيتون بديلا عن الزبدةالزبدة غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، بينما زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمضادات الطبيعية للأكسدة، ما يساعد على تحسين معدلات الدهون.8. المشي 45 دقيقة يومياالنشاط البدني عامل مهم جدًا، والمشي لمدة 30–45 دقيقة يوميًا لعدة أسابيع أثبت فعالية في خفض الكولسترول الكلي والكولسترول الضار، وتحسين الصحة القلبية.وأكدت الدراسة أن الاستمرار على هذه العادات لمدة 16 أسبوعًا يؤدي إلى تأثيرات أكثر ثباتًا، فالأثر قد يكون أكبر مع زمن التزام أطول. كما أن خفض الكولسترول لا يعتمد فقط على النظام الغذائي، بل على مزيج من التغذية والتمارين.وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخطوات مناسبة كجزء من روتين صحي عام وليست بديلاً عن الأدوية لمن يعانون ارتفاعًا شديدًا في الكولسترول أو حالات طبية مزمنة.أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدمويةفاكهتان "تحملان سر" العمر المديد والصحة المثالية
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما، وحذر الأطباء من أن الكولسترول غالبًا لا يظهر أعراضًا ظاهرة، إلا أنه يرفع مخاطر أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.
يعتبر الكولسترول المرتفع من المشكلات الصحية الشائعة في عصرنا الحالي، خصوصًا مع نمط الحياة البعيد عن الحركة، والأطعمة المعالجة، والإجهاد.
وكشفت مجلة "إنديا تايمز" العلمية، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في غضون شهر تقريبًا، وهذه أبرزها:
الدهون المتحولة موجودة في الوجبات المقلية، والمخبوزات، والأطعمة المعالجة. هذه الدهون ترفع الكولسترول المنخفض الكثافة الضار "LDL"، وتخفض الكولسترول الجيد العالي الكثافة "HDL"، وتزيد معدل الالتهاب في الجسم.
الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا-غلوكان"، والتي تساعد في خفض الكولسترول الكلي والمنخفض الكثافة "LDL". واستهلاك 3 غرامات من هذه الألياف يوميًا لأربعة أسابيع متواصلة، يسهم في خفض الكولسترول الكلي بنحو8.1%، والكولسترول المنخفض الكثافة بنحو11.6%.
من شأن ملعقة كبيرة من بذور الكتان يومياً، وبفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان،
أن تساعد في زيادة مستوى أحماض "أوميغا-3" النباتية، والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.
السمك يحتوي على أحماض "أوميغا-3"
المفيدة ودهون مشبعة أقل، ما يدعم خفض الدهون الثلاثية ويحسن نسبة الكولسترول العالي الكثافة.
5. الشاي الأخضر بين الوجبات
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة (الكاثيكينات) التي تساعد على تقليل امتصاص الكولسترول، وتحسين استقلاب الدهون في الكبد.
التفاح مع القشرة غني بالألياف، ومضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد"، والتي تسهم في خفض مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، وتحسين حالة الأوعية الدموية، وتدعم الحد من الالتهابات.
7. زيت الزيتون بديلا عن الزبدة
الزبدة غنية بالدهون المشبعة
التي ترفع مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، بينما زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمضادات الطبيعية للأكسدة، ما يساعد على تحسين معدلات الدهون.
النشاط البدني عامل مهم جدًا، والمشي لمدة 30–45 دقيقة
يوميًا لعدة أسابيع أثبت فعالية في خفض الكولسترول الكلي والكولسترول الضار، وتحسين الصحة القلبية.
وأكدت الدراسة أن الاستمرار على هذه العادات لمدة 16 أسبوعًا يؤدي إلى تأثيرات أكثر ثباتًا، فالأثر قد يكون أكبر مع زمن التزام أطول. كما أن خفض الكولسترول لا يعتمد فقط على النظام الغذائي، بل على مزيج من التغذية والتمارين.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخطوات مناسبة كجزء من روتين صحي
عام وليست بديلاً عن الأدوية لمن يعانون ارتفاعًا شديدًا في الكولسترول أو حالات طبية مزمنة.