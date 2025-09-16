دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما

عربي
يعتبر الكولسترول المرتفع من المشكلات الصحية الشائعة في عصرنا الحالي، خصوصًا مع نمط الحياة البعيد عن الحركة، والأطعمة المعالجة، والإجهاد.وكشفت مجلة "إنديا تايمز" العلمية، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في غضون شهر تقريبًا، وهذه أبرزها:1. تجنّب المقلياتالدهون المتحولة موجودة في الوجبات المقلية، والمخبوزات، والأطعمة المعالجة. هذه الدهون ترفع الكولسترول المنخفض الكثافة الضار "LDL"، وتخفض الكولسترول الجيد العالي الكثافة "HDL"، وتزيد معدل الالتهاب في الجسم.2. الشوفان الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا-غلوكان"، والتي تساعد في خفض الكولسترول الكلي والمنخفض الكثافة "LDL". واستهلاك 3 غرامات من هذه الألياف يوميًا لأربعة أسابيع متواصلة، يسهم في خفض الكولسترول الكلي بنحو8.1%، والكولسترول المنخفض الكثافة بنحو11.6%.3. بذور الكتان من شأن ملعقة كبيرة من بذور الكتان يومياً، وبفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان، أن تساعد في زيادة مستوى أحماض "أوميغا-3" النباتية، والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.4. تناول الأسماكالسمك يحتوي على أحماض "أوميغا-3" المفيدة ودهون مشبعة أقل، ما يدعم خفض الدهون الثلاثية ويحسن نسبة الكولسترول العالي الكثافة.5. الشاي الأخضر بين الوجباتالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة (الكاثيكينات) التي تساعد على تقليل امتصاص الكولسترول، وتحسين استقلاب الدهون في الكبد.6. تفاحتان يومياالتفاح مع القشرة غني بالألياف، ومضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد"، والتي تسهم في خفض مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، وتحسين حالة الأوعية الدموية، وتدعم الحد من الالتهابات.7. زيت الزيتون بديلا عن الزبدةالزبدة غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، بينما زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمضادات الطبيعية للأكسدة، ما يساعد على تحسين معدلات الدهون.8. المشي 45 دقيقة يومياالنشاط البدني عامل مهم جدًا، والمشي لمدة 30–45 دقيقة يوميًا لعدة أسابيع أثبت فعالية في خفض الكولسترول الكلي والكولسترول الضار، وتحسين الصحة القلبية.وأكدت الدراسة أن الاستمرار على هذه العادات لمدة 16 أسبوعًا يؤدي إلى تأثيرات أكثر ثباتًا، فالأثر قد يكون أكبر مع زمن التزام أطول. كما أن خفض الكولسترول لا يعتمد فقط على النظام الغذائي، بل على مزيج من التغذية والتمارين.وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخطوات مناسبة كجزء من روتين صحي عام وليست بديلاً عن الأدوية لمن يعانون ارتفاعًا شديدًا في الكولسترول أو حالات طبية مزمنة.
دراسة: 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما

14:20 GMT 16.09.2025
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba تمارين لياقة بدنية
تمارين لياقة بدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Photo / Unsplash /Jonathan Borba
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في 30 يوما، وحذر الأطباء من أن الكولسترول غالبًا لا يظهر أعراضًا ظاهرة، إلا أنه يرفع مخاطر أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.
يعتبر الكولسترول المرتفع من المشكلات الصحية الشائعة في عصرنا الحالي، خصوصًا مع نمط الحياة البعيد عن الحركة، والأطعمة المعالجة، والإجهاد.
وكشفت مجلة "إنديا تايمز" العلمية، عن 8 خطوات طبيعية لخفض الكولسترول في غضون شهر تقريبًا، وهذه أبرزها:

1. تجنّب المقليات

الدهون المتحولة موجودة في الوجبات المقلية، والمخبوزات، والأطعمة المعالجة. هذه الدهون ترفع الكولسترول المنخفض الكثافة الضار "LDL"، وتخفض الكولسترول الجيد العالي الكثافة "HDL"، وتزيد معدل الالتهاب في الجسم.
رقاقة بطاطس مقلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مجتمع
دراسة: البطاطس المقلية تزيد مخاطر الإصابة بداء السكري
7 أغسطس, 19:02 GMT

2. الشوفان

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا-غلوكان"، والتي تساعد في خفض الكولسترول الكلي والمنخفض الكثافة "LDL". واستهلاك 3 غرامات من هذه الألياف يوميًا لأربعة أسابيع متواصلة، يسهم في خفض الكولسترول الكلي بنحو8.1%، والكولسترول المنخفض الكثافة بنحو11.6%.

3. بذور الكتان

من شأن ملعقة كبيرة من بذور الكتان يومياً، وبفضل محتواها من الألياف القابلة للذوبان، أن تساعد في زيادة مستوى أحماض "أوميغا-3" النباتية، والمركبات النباتية المضادة للأكسدة.
فوائد بذور الشيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية
20 يوليو 2024, 13:48 GMT

4. تناول الأسماك

السمك يحتوي على أحماض "أوميغا-3" المفيدة ودهون مشبعة أقل، ما يدعم خفض الدهون الثلاثية ويحسن نسبة الكولسترول العالي الكثافة.

5. الشاي الأخضر بين الوجبات

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة (الكاثيكينات) التي تساعد على تقليل امتصاص الكولسترول، وتحسين استقلاب الدهون في الكبد.
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟
10 أغسطس, 20:17 GMT

6. تفاحتان يوميا

التفاح مع القشرة غني بالألياف، ومضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد"، والتي تسهم في خفض مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، وتحسين حالة الأوعية الدموية، وتدعم الحد من الالتهابات.

7. زيت الزيتون بديلا عن الزبدة

الزبدة غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة، بينما زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمضادات الطبيعية للأكسدة، ما يساعد على تحسين معدلات الدهون.
صورة زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
مجتمع
اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون
10 يناير, 10:23 GMT

8. المشي 45 دقيقة يوميا

النشاط البدني عامل مهم جدًا، والمشي لمدة 30–45 دقيقة يوميًا لعدة أسابيع أثبت فعالية في خفض الكولسترول الكلي والكولسترول الضار، وتحسين الصحة القلبية.
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
مجتمع
دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشي
18 أكتوبر 2024, 12:17 GMT
وأكدت الدراسة أن الاستمرار على هذه العادات لمدة 16 أسبوعًا يؤدي إلى تأثيرات أكثر ثباتًا، فالأثر قد يكون أكبر مع زمن التزام أطول. كما أن خفض الكولسترول لا يعتمد فقط على النظام الغذائي، بل على مزيج من التغذية والتمارين.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخطوات مناسبة كجزء من روتين صحي عام وليست بديلاً عن الأدوية لمن يعانون ارتفاعًا شديدًا في الكولسترول أو حالات طبية مزمنة.
أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية
فاكهتان "تحملان سر" العمر المديد والصحة المثالية
