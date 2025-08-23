https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html

دراسة: النقص المفاجئ في أحماض "أوميغا 3" الدهنية قد يفسر خطر إصابة النساء بـ"ألزهايمر"

دراسة: النقص المفاجئ في أحماض "أوميغا 3" الدهنية قد يفسر خطر إصابة النساء بـ"ألزهايمر"

أظهرت دراسة جديدة أن مرض "ألزهايمر" يؤثر على النساء بشكلٍ مختلف عن الرجال، وأن أحماض أوميغا الدهنية قد تحمي النساء من هذا المرض. 23.08.2025

تؤدي الدهون أدوارا مُهمة في الحفاظ على صحة الدماغ، وتعتبر الدهون المشبعة عمومًا دهونا "غير صحية" أو "ضارة"، بينما تُعتبر الدهون غير المشبعة، التي تحتوي أحيانًا على أحماض أوميغا الدهنية، "صحية".أظهر تحليل الدهون في الدم انخفاضًا ملحوظًا في الدهون غير المشبعة، مثل تلك التي تحتوي على أحماض أوميغا الدهنية، في دم النساء المصابات بألزهايمر مقارنة بالنساء السليمات، ولم يجد العلماء فرقا يُذكر في تركيب جزيئات الدهون نفسها لدى الرجال المصابين بألزهايمر مُقارنة بالرجال الأصحاء، مما يُشير إلى أن لهذه الدهون دورا مختلفا في المرض باختلاف الجنس، لذا قد تُشير هذه الدراسة التي أوردتها صحيفة "sciencedaily" إلى سبب تشخيص المزيد من النساء بالمرض.أخذ العلماء عينات بلازما من 841 مشاركا مصابا بمرض ألزهايمر، وضعف إدراكي خفيف، وحالات إدراكية سليمة، وقاسوا مستويات التهاب الدماغ وتلفه، واستخدموا مطياف الكتلة لتحليل 700 نوع من الدهون في الدم.لاحظ العلماء زيادة حادة في الدهون المشبعة "الدهون غير الصحية" لدى النساء المصابات بمرض ألزهايمر مقارنة بالمجموعة السليمة، وكانت الدهون المرتبطة بأحماض أوميغا الدهنية هي الأكثر انخفاضا في مجموعة مرضى ألزهايمر.يقول العلماء الآن إن هناك مؤشرًا إحصائيًا على وجود علاقة سببية بين مرض ألزهايمر والأحماض الدهنية، ولكن من الضروري إجراء تجربة سريرية لتأكيد هذه الصلة.إن فهم كيفية عمل المرض بشكل مختلف لدى النساء قد يساعد الأطباء على تصميم علاجات ونصائح صحية مُصممة خصيصًا في المستقبل.دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب

