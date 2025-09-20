https://sarabic.ae/20250920/من-الحرب-إلى-اللوحة-معرض-زيتون-في-منزل-مهدم-بالجنوب-اللبناني-1105082137.html

من الحرب إلى اللوحة… معرض "زيتون" في منزل مهدم بالجنوب اللبناني

من الحرب إلى اللوحة… معرض "زيتون" في منزل مهدم بالجنوب اللبناني

سبوتنيك عربي

في خطوة تجمع بين الفن والذاكرة والمقاومة، افتُتح، مساء أمس السبت، في بلدة العباسية بجنوب لبنان، معرض "زيتون" للفنان التشكيلي ناصر عجمي، فوق أنقاض منزله العائلي... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T22:47+0000

2025-09-20T22:47+0000

2025-09-20T22:49+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105082436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c87ab3bd8a7fb53d1f16731b4663c01.jpg

المعرض تحوَّل إلى فعل رمزي يعكس قدرة الفن على إعادة الحياة إلى الركام، ويؤكد أن الزيتون باقٍ في وجه محاولات الاقتلاع، وقد حضر الافتتاح شخصيات ثقافية واجتماعية وإعلامية، إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين ومحبي الفن.صرخة في وجه الحرب"زيتون" ليس مجرد معرض فني، بل هو صرخة في وجه الحرب وتجسيد لذاكرة مثقلة بالمجازر ومحاولات الاقتلاع، يقول عجمي: "كنت أتهيأ منذ زمن لإنجاز مجموعة من اللوحات، لكن الحرب أخَّرت التجربة، ومع تكرار سؤال الأصدقاء لي عن سبب عدم التعبير بالرسم عمّا يحدث، شعرت أنني ممتلئ بالأفكار ولا أجد طريقة لترجمتها، حتى رأيت صور المجازر في غزة والأكفان البيضاء. عندها أدركت أن هذه الأرواح تُزهق من أجل الأرض، فحوَّلت الكفن في لوحاتي إلى أرض وزيتون وصبّير، وغطَّيته بالكوفية التي تمثل القيم الأخلاقية والحرية والحق في العودة."تطورت الفكرة لاحقًا لتصبح شجرة الزيتون محورًا للعمل، إذ يعتبر عجمي أن الزيتون يرمز إلى عمق الانتماء للأرض والجذور التاريخية، في مواجهة محاولات الاقتلاع المستمرة. ويضيف: "الحرب تعيد فتح دفاتر قديمة نحاول إغلاقها، لكنها تُرجع إلى الذاكرة محطات موجعة من تاريخنا، كتدمير بيروت الذي يشبه اليوم دمار غزة. ومع ذلك، لم تُرفع الرايات البيضاء آنذاك، وكما تحررت بيروت ستتحرر غزة."شاهد على الصمودعن اختياره للركام مكانًا للمعرض، أوضح عجمي أن المنزل الذي يزيد عمره على مئة عام تعرَّض للتدمير والترميم أكثر من مرة منذ اجتياح 1978 مرورًا بحرب 2006 وصولًا إلى العدوان الأخير، ليبقى شاهدًا على الصمود. ويختم: "أردت أن أقول من هنا إننا باقون، وأن الفرح يمكن أن يولد من قلب الدمار."من جهته، قال الفنان أحمد خليفة ممثل وزارة الثقافة: "جمالية هذا المعرض تكمن في مكانه قبل أي شيء آخر. ناصر لم يختر قاعة فنية أو صالة عرض، بل اختار أن يقيم معرضه وسط أنقاض منزله الذي حوَّلته إسرائيل إلى ركام. هنا، بين الحجارة المهدمة، ارتفعت اللوحات كأشجار زيتون جديدة.وأضاف: "الرمزية كبيرة: الزيتون رمز الثبات والوجود، وهو اليوم يُسقى بدماء الشهداء بدل الماء، ليعصر فنًا وثقافة وذاكرة ووجودًا. هذه اللوحات ليست مجرد ألوان على قماش، إنها صرخة ضد الحرب، شهادة على البقاء، ودليل على أن الفن قادر على أن يكون أقوى من الرصاص". أما الممثل والمخرج علي كلش فقال: "في بعض الأحيان، لا تكفي الكلمات للتعبير عن الألم والذاكرة، فتأتي ريشة الفنان لتقول ما يعجز اللسان عن قوله. هذا المكان الذي نقف فيه اليوم ليس مجرد منزل مدمَّر، بل هو شاهد على همجية حاولت أن تقتل الروح في الجنوب. لكن يد ناصر استطاعت أن تعيد لهذه الجدران نبضًا جديدًا، أن تحوِّل الخراب إلى حياة".وأضاف:هكذا، من قلب الركام وذاكرة الحروب، وُلد "زيتون" ليكون أكثر من معرض فني، إنه فعل حياة في مواجهة الموت، وصوت للأرض في وجه محاولات الاقتلاع. بين اللوحات التي عُلِّقت على جدران مهدَّمة، وبين جذور الزيتون الممتدة في التاريخ، يؤكد ناصر عجمي أن الفن ليس ترفًا، بل مقاومة وذاكرة وهوية. وفي العباسية، كما في كل الجنوب، يبقى الزيتون شاهدًا على أن ما يُزرع في الأرض لا يُقتلع، وما يُخطّ بريشة مغموسة بالوجع والأمل لا يزول.

https://sarabic.ae/20250919/مقتل-شخصين-وإصابة-أكثر-من-11-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1105039566.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري