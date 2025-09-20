عربي
الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية
أمساليوم
بث مباشر
من جبال فيتنام إلى تايلاند... صور تروي قصة حقول الأرز

09:50 GMT 20.09.2025

09:50 GMT 20.09.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال وتنوع زراعة الأرز في دول جنوب شرق آسيا، من حقول السلالم الجبلية في فيتنام حيث يعمل الفلاحون منذ قرون على الحفاظ على تقاليد زراعية عريقة، إلى مراسم الحراثة الملكية في تايلاند التي تفتتح موسم الزراعة سنويا.
© Getty Images / LightRocket /Frank Bienewald

امرأة من سكان مقاطعة هوا بين، فيتنام، ترتدي قبعة مخروطية الشكل تحصد الأرز في وادي ماي تشاو.

امرأة من سكان مقاطعة هوا بين، فيتنام، ترتدي قبعة مخروطية الشكل تحصد الأرز في وادي ماي تشاو. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / LightRocket /Frank Bienewald

امرأة من سكان مقاطعة هوا بين، فيتنام، ترتدي قبعة مخروطية الشكل تحصد الأرز في وادي ماي تشاو.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يقوم بإعداد وجبة "البلوف" في مركز بيش قوزون في طشقند.

رجل يقوم بإعداد وجبة &quot;البلوف&quot; في مركز بيش قوزون في طشقند. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يقوم بإعداد وجبة "البلوف" في مركز بيش قوزون في طشقند.

© AP Photo / Hau Dinh

مصاطب الأرز في منطقة مو كانغ تشاي، مقاطعة ين باي، فيتنام.

على الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يزرع مزارعو الهمونغ الأرز في هذه الحقول المصاطب منذ مئات السنين.

مصاطب الأرز في منطقة مو كانغ تشاي، مقاطعة ين باي، فيتنام.على الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يزرع مزارعو الهمونغ الأرز في هذه الحقول المصاطب منذ مئات السنين. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Hau Dinh

مصاطب الأرز في منطقة مو كانغ تشاي، مقاطعة ين باي، فيتنام.

على الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يزرع مزارعو الهمونغ الأرز في هذه الحقول المصاطب منذ مئات السنين.

© AP Photo / Sakchai Lalit

قائد مراسم حرث الأرز، أنان سووانارت، يلقي بذور الأرز في الحقل خلال الاحتفال الملكي في بانكوك، تايلاند.

يُمثل هذا الاحتفال السنوي بداية موسم زراعة الأرز في تايلاند.

قائد مراسم حرث الأرز، أنان سووانارت، يلقي بذور الأرز في الحقل خلال الاحتفال الملكي في بانكوك، تايلاند.يُمثل هذا الاحتفال السنوي بداية موسم زراعة الأرز في تايلاند. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Sakchai Lalit

قائد مراسم حرث الأرز، أنان سووانارت، يلقي بذور الأرز في الحقل خلال الاحتفال الملكي في بانكوك، تايلاند.

يُمثل هذا الاحتفال السنوي بداية موسم زراعة الأرز في تايلاند.

© AP Photo / Anupam Nath

قرود تأكل أرزا منفوخا وُزّع بمبادرة من ناشط اجتماعي قرب معبد هندوسي خلال فترة الإغلاق الوطني في غوهاتي، الهند.

قرود تأكل أرزا منفوخا وُزّع بمبادرة من ناشط اجتماعي قرب معبد هندوسي خلال فترة الإغلاق الوطني في غوهاتي، الهند. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Anupam Nath

قرود تأكل أرزا منفوخا وُزّع بمبادرة من ناشط اجتماعي قرب معبد هندوسي خلال فترة الإغلاق الوطني في غوهاتي، الهند.

© Sputnik . Bukbis Candra Ismet Bey / الانتقال إلى بنك الصور

نساء يدرسن الأرز في مزرعة في مقاطعة جاوة الغربية.

نساء يدرسن الأرز في مزرعة في مقاطعة جاوة الغربية. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Bukbis Candra Ismet Bey
/
الانتقال إلى بنك الصور

نساء يدرسن الأرز في مزرعة في مقاطعة جاوة الغربية.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

محتاجون للغذاء ينادون للحصول على كيس أرز خلال توزيع الحكومة الفيدرالية للغذاء واللوازم المدرسية على بعض سكان سيتي سوليه، في بورت أو برنس، هايتي.

محتاجون للغذاء ينادون للحصول على كيس أرز خلال توزيع الحكومة الفيدرالية للغذاء واللوازم المدرسية على بعض سكان سيتي سوليه، في بورت أو برنس، هايتي. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Rebecca Blackwell

محتاجون للغذاء ينادون للحصول على كيس أرز خلال توزيع الحكومة الفيدرالية للغذاء واللوازم المدرسية على بعض سكان سيتي سوليه، في بورت أو برنس، هايتي.

© Sputnik . Sunil Pradhan / الانتقال إلى بنك الصور

نيباليون في مهرجان أسار باندرا لزراعة الأرز.

نيباليون في مهرجان أسار باندرا لزراعة الأرز. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Sunil Pradhan
/
الانتقال إلى بنك الصور

نيباليون في مهرجان أسار باندرا لزراعة الأرز.

© Getty Images / Universal Images Group/Godong

أنواع مختلفة من الأرز معروضة للبيع في سوق محلي. تان تشاو، فيتنام.

أنواع مختلفة من الأرز معروضة للبيع في سوق محلي. تان تشاو، فيتنام. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Universal Images Group/Godong

أنواع مختلفة من الأرز معروضة للبيع في سوق محلي. تان تشاو، فيتنام.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شعار كأس العالم لكرة القدم 2018 موضح على مقطع عرضي لحبة أرز.

شعار كأس العالم لكرة القدم 2018 موضح على مقطع عرضي لحبة أرز. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شعار كأس العالم لكرة القدم 2018 موضح على مقطع عرضي لحبة أرز.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

مجموعة من عمال حقول الأرز في ميانمار يغطون أنفسهم بأغطية بلاستيكية مع هطول أمطار موسمية غزيرة.

مجموعة من عمال حقول الأرز في ميانمار يغطون أنفسهم بأغطية بلاستيكية مع هطول أمطار موسمية غزيرة. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

مجموعة من عمال حقول الأرز في ميانمار يغطون أنفسهم بأغطية بلاستيكية مع هطول أمطار موسمية غزيرة.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

موظف يحمل الأرز على خط المعالجة في مصنع تابع لشركة AFG National القابضة في مقاطعة كراسنودار الروسية.

موظف يحمل الأرز على خط المعالجة في مصنع تابع لشركة AFG National القابضة في مقاطعة كراسنودار الروسية. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظف يحمل الأرز على خط المعالجة في مصنع تابع لشركة AFG National القابضة في مقاطعة كراسنودار الروسية.

