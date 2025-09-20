من جبال فيتنام إلى تايلاند... صور تروي قصة حقول الأرز

امرأة من سكان مقاطعة هوا بين، فيتنام، ترتدي قبعة مخروطية الشكل تحصد الأرز في وادي ماي تشاو.
رجل يقوم بإعداد وجبة "البلوف" في مركز بيش قوزون في طشقند.
مصاطب الأرز في منطقة مو كانغ تشاي، مقاطعة ين باي، فيتنام.
على الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر، يزرع مزارعو الهمونغ الأرز في هذه الحقول المصاطب منذ مئات السنين.
قائد مراسم حرث الأرز، أنان سووانارت، يلقي بذور الأرز في الحقل خلال الاحتفال الملكي في بانكوك، تايلاند.
يُمثل هذا الاحتفال السنوي بداية موسم زراعة الأرز في تايلاند.
قرود تأكل أرزا منفوخا وُزّع بمبادرة من ناشط اجتماعي قرب معبد هندوسي خلال فترة الإغلاق الوطني في غوهاتي، الهند.
نساء يدرسن الأرز في مزرعة في مقاطعة جاوة الغربية.
محتاجون للغذاء ينادون للحصول على كيس أرز خلال توزيع الحكومة الفيدرالية للغذاء واللوازم المدرسية على بعض سكان سيتي سوليه، في بورت أو برنس، هايتي.
نيباليون في مهرجان أسار باندرا لزراعة الأرز.
أنواع مختلفة من الأرز معروضة للبيع في سوق محلي. تان تشاو، فيتنام.
شعار كأس العالم لكرة القدم 2018 موضح على مقطع عرضي لحبة أرز.
مجموعة من عمال حقول الأرز في ميانمار يغطون أنفسهم بأغطية بلاستيكية مع هطول أمطار موسمية غزيرة.
موظف يحمل الأرز على خط المعالجة في مصنع تابع لشركة AFG National القابضة في مقاطعة كراسنودار الروسية.
