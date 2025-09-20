من جبال فيتنام إلى تايلاند... صور تروي قصة حقول الأرز

جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال وتنوع زراعة الأرز في دول جنوب شرق آسيا، من حقول السلالم الجبلية في فيتنام حيث يعمل الفلاحون منذ قرون على الحفاظ على تقاليد زراعية عريقة، إلى مراسم الحراثة الملكية في تايلاند التي تفتتح موسم الزراعة سنويا.