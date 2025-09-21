ارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية في منطقة "فوروس" بالقرم إلى 3 قتلى و16 مصابا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250921/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-المسيرات-الأوكرانية-في-منطقة-فوروس-بالقرم-إلى-3-قتلى-و16-مصابا-1105110738.html
ارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية في منطقة "فوروس" بالقرم إلى 3 قتلى و16 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية في منطقة "فوروس" بالقرم إلى 3 قتلى و16 مصابا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، فجر اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية الذي استهدف منطقة "فوروس" في الجمهورية مساء أمس الأحد،... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T22:55+0000
2025-09-21T22:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:131:2881:1751_1920x0_80_0_0_72d4d91bc0f9a60a669caa2048cb503c.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، عبر قناته على " تليغرام، "وبحسب البيانات المحدثة، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون حتى الآن، إثر الهجوم (الأوكراني) بالطائرات المسيرة على منطقة " فوروس" الحضرية".وفي وقت سابق، أفاد أكسيونوف، بمقتل عدد غير محدد من الأشخاص، فضلًا عن إصابة 15 آخرين في حصيلة أولية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-مورافكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع--1105025703.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:0:2529:1896_1920x0_80_0_0_bc08250c870a999297276c6e7b05c671.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية في منطقة "فوروس" بالقرم إلى 3 قتلى و16 مصابا

22:55 GMT 21.09.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، فجر اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية الذي استهدف منطقة "فوروس" في الجمهورية مساء أمس الأحد، إلى 3 قتلى إضافة إلى نحو 16 مصابا.
موسكو –سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، عبر قناته على " تليغرام، "وبحسب البيانات المحدثة، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون حتى الآن، إثر الهجوم (الأوكراني) بالطائرات المسيرة على منطقة " فوروس" الحضرية".
وتابع ، قائلا :" أتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم. وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، الذين سيتلقون بلا شك المساعدة والدعم اللازمين".
وفي وقت سابق، أفاد أكسيونوف، بمقتل عدد غير محدد من الأشخاص، فضلًا عن إصابة 15 آخرين في حصيلة أولية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
19 سبتمبر, 09:23 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала