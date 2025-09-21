https://sarabic.ae/20250921/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-المسيرات-الأوكرانية-في-منطقة-فوروس-بالقرم-إلى-3-قتلى-و16-مصابا-1105110738.html
ارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية في منطقة "فوروس" بالقرم إلى 3 قتلى و16 مصابا
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، فجر اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية الذي استهدف منطقة "فوروس" في الجمهورية مساء أمس الأحد،
2025-09-21T22:55+0000
2025-09-21T22:55+0000
2025-09-21T22:55+0000
موسكو –سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، عبر قناته على " تليغرام، "وبحسب البيانات المحدثة، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون حتى الآن، إثر الهجوم (الأوكراني) بالطائرات المسيرة على منطقة " فوروس" الحضرية".وفي وقت سابق، أفاد أكسيونوف، بمقتل عدد غير محدد من الأشخاص، فضلًا عن إصابة 15 آخرين في حصيلة أولية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أفاد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، فجر اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا هجوم المسيرات الأوكرانية الذي استهدف منطقة "فوروس" في الجمهورية مساء أمس الأحد، إلى 3 قتلى إضافة إلى نحو 16 مصابا.
موسكو –سبوتنيك. وكتب أكسيونوف، عبر قناته على " تليغرام، "وبحسب البيانات المحدثة، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون حتى الآن، إثر الهجوم (الأوكراني) بالطائرات المسيرة على منطقة " فوروس" الحضرية".
وتابع ، قائلا :" أتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم. وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، الذين سيتلقون بلا شك المساعدة والدعم اللازمين".
وفي وقت سابق، أفاد أكسيونوف، بمقتل عدد غير محدد من الأشخاص
، فضلًا عن إصابة 15 آخرين في حصيلة أولية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.