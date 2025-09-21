عربي
خبير: احتدام الصراع بين اليسار واليمين يهدد المنظومة السياسية الأوروبية
خبير: احتدام الصراع بين اليسار واليمين يهدد المنظومة السياسية الأوروبية
خبير: احتدام الصراع بين اليسار واليمين يهدد المنظومة السياسية الأوروبية

11:23 GMT 21.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziرجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.
رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
حصري
اعتبر أستاذ القانون الدولي والخبير في العلاقات الدولية أكثم سليمان، أن "دعوة المجر، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حركة "أنتيفا" كجماعة إرهابية، على غرار واشنطن، تعكس احتدام الصراع بين أقصى اليسار وأقصى اليمين داخل أوروبا".
وأوضح سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "أنتيفا" حركة يسارية مناهضة للفاشية"، وأن "حادثة اغتيال الناشط المحافظ الأميركي ومؤيد الرئيس الأميركي تشارلي كيرك، في الولايات المتحدة زادت المخاوف وعززت هذا الصراع، ما دفع المجر إلى المطالبة بالالتفات إلى الخطر القادم من اليسار".

وأضاف: "أوروبا تشهد شرخا كبيرا في الشارع والبرلمان وفي الأوساط السياسية قد يتطور الى مستويات أعلى ولحظات أصعب"، مشيرًا إلى أن "غياب الكتل الانتخابية الوازنة وضعف حضور أحزاب الوسط، أديا إلى تشرذم المجتمع، ونمو أحزاب اليمين واليسار في آن واحد وعلى الوتيرة نفسها، ما يهدد استقرار المنظومة السياسية".

ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
فون دير لاين: أوروبا لن تتبع تلقائيا اقتراح ترامب بفرض رسوم على الهند والصين
09:27 GMT

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن "تنامي حركة "أنتيفا" قد يكون انعكاسًا مباشرًا لصعود اليمين المتطرف"، لافتًا إلى أن "أنصارها يبرّرون لجوءهم إلى العنف المفرط بحجة إنقاذ المجتمع من خطر الاستحواذ اليميني عليه". وأكد أن "الخطورة لا تكمن في "أنتيفا" وحدها، بل في الديناميكية المترتبة على مواجهتها من قبل الجهات الحكومية، وما قد يدفع الحركات اليمينية إلى تبني أساليب مشابهة".

وأوضح سليمان أن "انخراط الشباب الباحثين عن أهداف نبيلة، في قطيعة مع التاريخ، داخل هذه التحركات اللامركزية، وتعاطيهم بندّية مع الشرطة ورفضهم الاعتراف بحقها في احتكار العنف، يتحول تدريجيًا إلى مزاج شعبي تستفيد منه الحكومات وقادتها بما يخدم مصالحهم من دون أن يكونوا جزءًا منه".
