عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة من "الأحجار الكريمة"... فيديو
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة من "الأحجار الكريمة"... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد تُظهر الشفق القطبي، خلال عاصفة مغناطيسية أرضية في مناطق من سطح الأرض تقع في نصف الكرة الشمالي. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وتبين المشاهد لشفق القطبي خلال عاصفة مغناطيسية أرضية في مناطق من سطح الأرض، حيث يمكن للسكان المحليين مشاهدة السماء وهي تتلون بألوان تُشبه الأحجار الكريمة.تحدث معظم ظواهر الشفق في المنطقة المعروفة باسم منطقة الشفق القطبي، المحدّدة بدائرتي العرض 3° و 6° وخطي الطول 10° و20 ° من الأقطاب المغناطيسية الأرضية في جميع الأوقات المحلية (أو خطوط الطول)، وتظهر بوضوح ليلاً في الظلام.
