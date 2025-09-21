عربي
مدار الليل والنهار
https://sarabic.ae/20250921/كوليبا-أوكرانيا-ستضطر-لفتح-حدودها-أمام-المهاجرين-الآسيويين-بسبب-التدهور-الديموغرافي-1105083837.html
كوليبا: أوكرانيا ستضطر لفتح حدودها أمام المهاجرين الآسيويين بسبب التدهور الديموغرافي
كوليبا: أوكرانيا ستضطر لفتح حدودها أمام المهاجرين الآسيويين بسبب التدهور الديموغرافي
صرّح وزير الخارجية الأوكراني السابق، دميتري كوليبا، أمس السبت، بأن بلاده قد تحتاج إلى فتح حدودها أمام المهاجرين من آسيا بسبب الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال كوليبا في مقطع فيديو نُشر عبر قناة "نوفوستي لايف" الأوكرانية على "تليغرام": "لن يكون هناك شيء جيد (على المدى البعيد) لشعبنا. نحن نعيش في ديناميكية سلبية، وكانت الأسوأ في أوروبا حتى قبل الحرب. قد نضطر إلى فتح البلاد أمام المهاجرين من بنغلاديش ونيبال والهند والفلبين وفيتنام".وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا قد تصطدم بخطر التحوّل إلى دولة مسنّين. وخلال ذلك، وكما تؤكد التقارير الإعلامية، غادر كوليبا نفسه البلاد على عجل بعد أن أصدرت الحكومة الأوكرانية مرسومًا يمنع الدبلوماسيين السابقين من السفر إلى الخارج.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "الأنباء الوطنية الأوكرانية"، نقلًا عن بيانات ومعطيات دائرة الهجرة الحكومية الأوكرانية، بأن عدد سكان أوكرانيا تراجع ووصل إلى 28.7 مليون نسمة...
01:43 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 03:00 GMT 21.09.2025)
صرّح وزير الخارجية الأوكراني السابق، دميتري كوليبا، أمس السبت، بأن بلاده قد تحتاج إلى فتح حدودها أمام المهاجرين من آسيا بسبب الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين وتدهور الوضع الديموغرافي، لافتًا إلى أن الهجرة الجماعية للشباب الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة لاحقًا.
وقال كوليبا في مقطع فيديو نُشر عبر قناة "نوفوستي لايف" الأوكرانية على "تليغرام": "لن يكون هناك شيء جيد (على المدى البعيد) لشعبنا. نحن نعيش في ديناميكية سلبية، وكانت الأسوأ في أوروبا حتى قبل الحرب. قد نضطر إلى فتح البلاد أمام المهاجرين من بنغلاديش ونيبال والهند والفلبين وفيتنام".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا
أمس, 04:55 GMT
وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا قد تصطدم بخطر التحوّل إلى دولة مسنّين. وخلال ذلك، وكما تؤكد التقارير الإعلامية، غادر كوليبا نفسه البلاد على عجل بعد أن أصدرت الحكومة الأوكرانية مرسومًا يمنع الدبلوماسيين السابقين من السفر إلى الخارج.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "الأنباء الوطنية الأوكرانية"، نقلًا عن بيانات ومعطيات دائرة الهجرة الحكومية الأوكرانية، بأن عدد سكان أوكرانيا تراجع ووصل إلى 28.7 مليون نسمة...
