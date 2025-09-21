من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250921/من-موسكو-إلى-العالم-أبرز-لقطات-مسابقة-إنترفيجن-الدولية--1105088858.html
من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدولية
من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدولية
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأبرز اللقطات من مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، التي أقيمت مساء أمس السبت، في العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة ممثلين... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T10:04+0000
2025-09-21T10:04+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105089031_0:41:3081:1774_1920x0_80_0_0_92c9dc7f721eb5a8f619fcd3797feec7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105089031_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_35a96a4365794235aff3c66d2a4c41b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدولية

10:04 GMT 21.09.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأبرز اللقطات من مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، التي أقيمت مساء أمس السبت، في العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة ممثلين عن 22 دولة.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

دوك فوك (فيتنام)، الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن"، في العاصمة موسكو

دوك فوك (فيتنام)، الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

دوك فوك (فيتنام)، الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن"، في العاصمة موسكو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أداء ناستيا كرافشينكو (بيلاروسيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

أداء ناستيا كرافشينكو (بيلاروسيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء ناستيا كرافشينكو (بيلاروسيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سلوبودان تركوليا (صربيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، بالعاصمة الروسية موسكو

سلوبودان تركوليا (صربيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، بالعاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

سلوبودان تركوليا (صربيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، بالعاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الفنان يرنار ساديرباييف (كازاخستان)

عرض الفنان يرنار ساديرباييف (كازاخستان) - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض الفنان يرنار ساديرباييف (كازاخستان)

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

وانغ شي (الصين)، يؤدي عرضا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو

وانغ شي (الصين)، يؤدي عرضا في مسابقة &quot;إنترفيجن&quot; الدولية للموسيقى في موسكو - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وانغ شي (الصين)، يؤدي عرضا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الفنان الصيني وانغ شي، خلال أدائه في مسابقة "إنترفيجن" الدولية، في موسكو

الفنان الصيني وانغ شي، خلال أدائه في مسابقة &quot;إنترفيجن&quot; الدولية، في موسكو - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفنان الصيني وانغ شي، خلال أدائه في مسابقة "إنترفيجن" الدولية، في موسكو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

ممثل روسيا ياروسلاف درونوف (شامان)، خلال أدائه أغنية "برياما فسيردتسيه"

ممثل روسيا ياروسلاف درونوف (شامان)، خلال أدائه أغنية &quot;برياما فسيردتسيه&quot; - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثل روسيا ياروسلاف درونوف (شامان)، خلال أدائه أغنية "برياما فسيردتسيه"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ممثل طاجيكستان فاروخ خاسانوف

ممثل طاجيكستان فاروخ خاسانوف - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثل طاجيكستان فاروخ خاسانوف

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطات من داخل "لايف أرينا" في موسكو، للمسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"

لقطات من داخل &quot;لايف أرينا&quot; في موسكو، للمسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot; - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطات من داخل "لايف أرينا" في موسكو، للمسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عمر أسيدو (فنزويلا)، يؤدي عرضا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

عمر أسيدو (فنزويلا)، يؤدي عرضا في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمر أسيدو (فنزويلا)، يؤدي عرضا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان سيف العلي

ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان سيف العلي - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان سيف العلي

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن" في موسكو، خلال أدائه على مسرح "لايف أرينا"

الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية &quot;إنترفيجن&quot; في موسكو، خلال أدائه على مسرح &quot;لايف أرينا&quot; - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن" في موسكو، خلال أدائه على مسرح "لايف أرينا"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الفنان الأوزبكي شوخروخ غانييف، يؤدي عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

الفنان الأوزبكي شوخروخ غانييف، يؤدي عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفنان الأوزبكي شوخروخ غانييف، يؤدي عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

زينة عماد (المملكة العربية السعودية)، تقدم عرضا موسيقيا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو

زينة عماد (المملكة العربية السعودية)، تقدم عرضا موسيقيا في مسابقة &quot;إنترفيجن&quot; الدولية للموسيقى في موسكو - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة عماد (المملكة العربية السعودية)، تقدم عرضا موسيقيا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الثنائي تايس نادر، ولوتشيانو كالازانز (البرازيل)، يؤديان عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

الثنائي تايس نادر، ولوتشيانو كالازانز (البرازيل)، يؤديان عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الثنائي تايس نادر، ولوتشيانو كالازانز (البرازيل)، يؤديان عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة كوبا زوليما إغليسياس سالازار، خلال تقديم عرضها، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

ممثلة كوبا زوليما إغليسياس سالازار، خلال تقديم عرضها، في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممثلة كوبا زوليما إغليسياس سالازار، خلال تقديم عرضها، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة "Mzansi Jikelele" من جنوب أفريقيا، خلال تقديم عرضها في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو

فرقة &quot;Mzansi Jikelele&quot; من جنوب أفريقيا، خلال تقديم عرضها في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة "Mzansi Jikelele" من جنوب أفريقيا، خلال تقديم عرضها في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو، الفيتنامي دوك فوك

الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot; في موسكو، الفيتنامي دوك فوك - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو، الفيتنامي دوك فوك

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала