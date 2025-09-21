من موسكو إلى العالم... أبرز لقطات مسابقة "إنترفيجن" الدولية

دوك فوك (فيتنام)، الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن"، في العاصمة موسكو
أداء ناستيا كرافشينكو (بيلاروسيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو
سلوبودان تركوليا (صربيا)، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، بالعاصمة الروسية موسكو
عرض الفنان يرنار ساديرباييف (كازاخستان)
وانغ شي (الصين)، يؤدي عرضا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو
الفنان الصيني وانغ شي، خلال أدائه في مسابقة "إنترفيجن" الدولية، في موسكو
ممثل روسيا ياروسلاف درونوف (شامان)، خلال أدائه أغنية "برياما فسيردتسيه"
ممثل طاجيكستان فاروخ خاسانوف
لقطات من داخل "لايف أرينا" في موسكو، للمسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"
عمر أسيدو (فنزويلا)، يؤدي عرضا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو
ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان سيف العلي
الفائز في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن" في موسكو، خلال أدائه على مسرح "لايف أرينا"
الفنان الأوزبكي شوخروخ غانييف، يؤدي عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو
زينة عماد (المملكة العربية السعودية)، تقدم عرضا موسيقيا في مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى في موسكو
الثنائي تايس نادر، ولوتشيانو كالازانز (البرازيل)، يؤديان عرضا موسيقيا في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو
ممثلة كوبا زوليما إغليسياس سالازار، خلال تقديم عرضها، في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن"، في موسكو
فرقة "Mzansi Jikelele" من جنوب أفريقيا، خلال تقديم عرضها في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو
الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو، الفيتنامي دوك فوك
