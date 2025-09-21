مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر عن تأخيرات محدودة لوصول بعض الرحلات الجوية إليها، نتيجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مطارات أوروبية، مساء أمس السبت. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T09:20+0000
2025-09-21T09:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099906682_0:15:3227:1830_1920x0_80_0_0_17e0d5585a1f4277ff332a4e5efecac1.jpg
وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي شهد تأخيرات لرحلات قادمة من مطارات هيثرو بلندن، ولوتن بأيرلندا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا، كما شملت التأخيرات بعض الرحلات الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشيرة إلى متابعة مستمرة للوضع عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع جهات دولية. وأوضح البيان أن الهجوم تسبب في تعطل مؤقت لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات المتأثرة، ما أثّر جزئيا على حركة الإقلاع.وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بسرعة مع أي مستجدات، وحثّت المسافرين على مراجعة مواعيد رحلاتهم المحدثة، خصوصًا على الخطوط الأجنبية.وكانت مطارات أوروبية عدة، منها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، تعرضت أمس السبت، لـ"اضطراب إلكتروني" أثّر على أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، وتسبب في تأخيرات، وفقا لما صرحت به شركة "كولينز إيروسبيس"، المتخصصة في خدمات المطارات.وأضافت الشركة: "علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج "MUSE" الخاص بنا في مطارات مختارة"، وذلك بعد أن أبلغت 3 مطارات أوروبية مزدحمة على الأقل عن مواجهة اضطرابات، وحذرت من احتمال حدوث تأخيرات.
https://sarabic.ae/20250920/اضطراب-الرحلات-في-مطارات-أوروبية-بينها-هيثرو-وبرلين-بسبب-هجوم-إلكتروني-1105055220.html
https://sarabic.ae/20250914/كيف-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يحول-صور-الإنترنت-إلى-تهديدات-للأمن-السيبراني؟-1104842322.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099906682_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_4f10862304e2bf64b0e3664b38c7fe63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا

09:20 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 21.09.2025)
© AP Photo / Amr Nabilمطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلنت مصر عن تأخيرات محدودة لوصول بعض الرحلات الجوية إليها، نتيجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مطارات أوروبية، مساء أمس السبت.
وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي شهد تأخيرات لرحلات قادمة من مطارات هيثرو بلندن، ولوتن بأيرلندا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا، كما شملت التأخيرات بعض الرحلات الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.
وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشيرة إلى متابعة مستمرة للوضع عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع جهات دولية.
وأوضح البيان أن الهجوم تسبب في تعطل مؤقت لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات المتأثرة، ما أثّر جزئيا على حركة الإقلاع.
مطار برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني
أمس, 08:00 GMT
ودعت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيانها، الركاب إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران، فيما أمر وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني، بتعزيز التدابير الاحترازية ورفع الجاهزية التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان لضمان سير حركة الطيران دون مشاكل.
وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بسرعة مع أي مستجدات، وحثّت المسافرين على مراجعة مواعيد رحلاتهم المحدثة، خصوصًا على الخطوط الأجنبية.
طبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجتمع
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
14 سبتمبر, 20:11 GMT
وكانت مطارات أوروبية عدة، منها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، تعرضت أمس السبت، لـ"اضطراب إلكتروني" أثّر على أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، وتسبب في تأخيرات، وفقا لما صرحت به شركة "كولينز إيروسبيس"، المتخصصة في خدمات المطارات.
وأضافت الشركة: "علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج "MUSE" الخاص بنا في مطارات مختارة"، وذلك بعد أن أبلغت 3 مطارات أوروبية مزدحمة على الأقل عن مواجهة اضطرابات، وحذرت من احتمال حدوث تأخيرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала