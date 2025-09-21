https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html

مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا

مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا

أعلنت مصر عن تأخيرات محدودة لوصول بعض الرحلات الجوية إليها، نتيجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مطارات أوروبية، مساء أمس السبت. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي شهد تأخيرات لرحلات قادمة من مطارات هيثرو بلندن، ولوتن بأيرلندا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا، كما شملت التأخيرات بعض الرحلات الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشيرة إلى متابعة مستمرة للوضع عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع جهات دولية. وأوضح البيان أن الهجوم تسبب في تعطل مؤقت لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات المتأثرة، ما أثّر جزئيا على حركة الإقلاع.وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بسرعة مع أي مستجدات، وحثّت المسافرين على مراجعة مواعيد رحلاتهم المحدثة، خصوصًا على الخطوط الأجنبية.وكانت مطارات أوروبية عدة، منها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، تعرضت أمس السبت، لـ"اضطراب إلكتروني" أثّر على أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، وتسبب في تأخيرات، وفقا لما صرحت به شركة "كولينز إيروسبيس"، المتخصصة في خدمات المطارات.وأضافت الشركة: "علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج "MUSE" الخاص بنا في مطارات مختارة"، وذلك بعد أن أبلغت 3 مطارات أوروبية مزدحمة على الأقل عن مواجهة اضطرابات، وحذرت من احتمال حدوث تأخيرات.

