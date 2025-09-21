https://sarabic.ae/20250921/وزارة-الطيران-المصرية-هجوم-سيبراني-على-مطارات-أوروبية-أدى-إلى-تأخير-وصول-الرحلات-الجوية-1105092949.html
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر عن تأخيرات محدودة لوصول بعض الرحلات الجوية إليها، نتيجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مطارات أوروبية، مساء أمس السبت. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T09:20+0000
2025-09-21T09:20+0000
2025-09-21T09:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099906682_0:15:3227:1830_1920x0_80_0_0_17e0d5585a1f4277ff332a4e5efecac1.jpg
وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي شهد تأخيرات لرحلات قادمة من مطارات هيثرو بلندن، ولوتن بأيرلندا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا، كما شملت التأخيرات بعض الرحلات الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشيرة إلى متابعة مستمرة للوضع عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع جهات دولية. وأوضح البيان أن الهجوم تسبب في تعطل مؤقت لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات المتأثرة، ما أثّر جزئيا على حركة الإقلاع.وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بسرعة مع أي مستجدات، وحثّت المسافرين على مراجعة مواعيد رحلاتهم المحدثة، خصوصًا على الخطوط الأجنبية.وكانت مطارات أوروبية عدة، منها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، تعرضت أمس السبت، لـ"اضطراب إلكتروني" أثّر على أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، وتسبب في تأخيرات، وفقا لما صرحت به شركة "كولينز إيروسبيس"، المتخصصة في خدمات المطارات.وأضافت الشركة: "علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج "MUSE" الخاص بنا في مطارات مختارة"، وذلك بعد أن أبلغت 3 مطارات أوروبية مزدحمة على الأقل عن مواجهة اضطرابات، وحذرت من احتمال حدوث تأخيرات.
https://sarabic.ae/20250920/اضطراب-الرحلات-في-مطارات-أوروبية-بينها-هيثرو-وبرلين-بسبب-هجوم-إلكتروني-1105055220.html
https://sarabic.ae/20250914/كيف-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يحول-صور-الإنترنت-إلى-تهديدات-للأمن-السيبراني؟-1104842322.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099906682_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_4f10862304e2bf64b0e3664b38c7fe63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر: اضطراب في مواعيد الرحلات بسبب هجوم إلكتروني يضرب مطارات أوروبا
09:20 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 21.09.2025)
أعلنت مصر عن تأخيرات محدودة لوصول بعض الرحلات الجوية إليها، نتيجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مطارات أوروبية، مساء أمس السبت.
وأوضحت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي شهد تأخيرات لرحلات قادمة من مطارات هيثرو بلندن، ولوتن بأيرلندا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا، كما شملت التأخيرات بعض الرحلات الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.
وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، مشيرة إلى متابعة مستمرة للوضع عبر غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع جهات دولية.
وأوضح البيان أن الهجوم تسبب في تعطل مؤقت لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمطارات المتأثرة، ما أثّر جزئيا على حركة الإقلاع.
ودعت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيانها، الركاب إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران، فيما أمر وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني، بتعزيز التدابير الاحترازية ورفع الجاهزية التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان لضمان سير حركة الطيران دون مشاكل.
وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بسرعة مع أي مستجدات، وحثّت المسافرين على مراجعة مواعيد رحلاتهم المحدثة، خصوصًا على الخطوط الأجنبية.
وكانت مطارات أوروبية عدة، منها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، تعرضت أمس السبت، لـ"اضطراب إلكتروني" أثّر على أنظمة تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، وتسبب في تأخيرات، وفقا لما صرحت به شركة "كولينز إيروسبيس"، المتخصصة في خدمات المطارات.
وأضافت الشركة: "علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج "MUSE" الخاص بنا في مطارات مختارة"، وذلك بعد أن أبلغت 3 مطارات أوروبية مزدحمة على الأقل عن مواجهة اضطرابات، وحذرت من احتمال حدوث تأخيرات.