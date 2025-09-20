اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني
تسببت هجمات إلكترونية استهدفت مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، أبرزها مطار...
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء أمس الجمعة، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.وناشدت المطارات المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، والوصول مبكرا تحسباً لأي تأخير قد يحدث بسبب الإجراءات اليدوية.
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني

تسببت هجمات إلكترونية استهدفت مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء أمس الجمعة، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
رفع القيود التي تم فرضها مؤقتا على حركة الطيران في مطارين روسيين
15 سبتمبر, 23:49 GMT
وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.
وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
العراق ينفي حدوث تفجير قرب مطار بغداد الدولي
31 أغسطس, 07:02 GMT
من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.
وناشدت المطارات المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، والوصول مبكرا تحسباً لأي تأخير قد يحدث بسبب الإجراءات اليدوية.
