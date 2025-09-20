https://sarabic.ae/20250920/اضطراب-الرحلات-في-مطارات-أوروبية-بينها-هيثرو-وبرلين-بسبب-هجوم-إلكتروني-1105055220.html
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني
سبوتنيك عربي
تسببت هجمات إلكترونية استهدفت مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، أبرزها مطار... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T08:00+0000
2025-09-20T08:00+0000
2025-09-20T08:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
بريطانيا
أخبار بلجيكا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105054927_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_2ec694f484554dab276117d24980fd2d.jpg
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء أمس الجمعة، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.وناشدت المطارات المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، والوصول مبكرا تحسباً لأي تأخير قد يحدث بسبب الإجراءات اليدوية.
https://sarabic.ae/20250915/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الطيران-في-مطارين-روسيين-1104888413.html
https://sarabic.ae/20250831/العراق-ينفي-حدوث-تفجير-قرب-مطار-بغداد-الدولي-1104332918.html
أخبار ألمانيا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105054927_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6b6e41c627b41c09fe6d79c5d69d18fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, بريطانيا, أخبار بلجيكا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, بريطانيا, أخبار بلجيكا اليوم, الأخبار
اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني
تسببت هجمات إلكترونية استهدفت مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، أبرزها مطار برلين-براندنبورغ ومطار بروكسل.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء أمس الجمعة، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات
في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.
وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.
وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".
من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.
وناشدت المطارات المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، والوصول مبكرا تحسباً لأي تأخير قد يحدث بسبب الإجراءات اليدوية.