اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني

اضطراب الرحلات في مطارات أوروبية بينها هيثرو وبرلين بسبب هجوم إلكتروني

سبوتنيك عربي

تسببت هجمات إلكترونية استهدفت مزود خدمات أنظمة تسجيل الركاب في تعطيل الرحلات الجوية وتأخيرها في عدة مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، أبرزها مطار...

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هجوما وقع مساء أمس الجمعة، على نظام تشغيل تستخدمه عدد من المطارات في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع إداراتها إلى عزل الأنظمة المتأثرة على الفور واللجوء إلى العمليات اليدوية لاستكمال إجراءات السفر.وأصدر مطار برلين-براندنبورغ بيانا أكد فيه أن الهجوم لم يستهدف بنيته التحتية مباشرة، بل أثر عليه بشكل غير مباشر من خلال إصابة مزود الخدمة، وحذر المسؤولون الركاب من مواجهة فترات انتظار أطول، وتأخر بعض الرحلات، بل وإلغاء بعضها الآخر.وفي بلجيكا، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه على الإنترنت عن "تأثير كبير" على العمليات نتيجة الحادث الإلكتروني، مشيرا إلى أن العديد من المطارات الأخرى في القارة تواجه الوضع نفسه، وأضاف أن التسجيل والصعود إلى الطائرات يجري يدوياً، فيما تعمل فرق الطوارئ التقنية على حل المشكلة "في أسرع وقت ممكن".من جهته، أعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، واصفاً إياها بـ "المشكلة التقنية" التي تواجه أحد الموردين الخارجيين، مؤكدا أن العمل جارٍ على إصلاح الخلل.وناشدت المطارات المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، والوصول مبكرا تحسباً لأي تأخير قد يحدث بسبب الإجراءات اليدوية.

