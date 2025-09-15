https://sarabic.ae/20250915/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-الطيران-في-مطارين-روسيين-1104888413.html
فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارين روسيين
2025-09-15T23:49+0000
2025-09-15T23:49+0000
2025-09-15T23:49+0000
موسكو - سبوتنيك. وكتب كورينياكو في قناته على تليغرام، فجر اليوم الثلاثاء: "تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في المطارين لضمان سلامة الرحلات الجوية".يذكر أن طواقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات في مثل هذه الحالات.
أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطاري فولغوغراد وكالوغا.
. وكتب كورينياكو في قناته على تليغرام، فجر اليوم الثلاثاء: "تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في المطارين لضمان سلامة الرحلات الجوية".
يذكر أن طواقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية
وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات في مثل هذه الحالات.