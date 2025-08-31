https://sarabic.ae/20250831/العراق-ينفي-حدوث-تفجير-قرب-مطار-بغداد-الدولي-1104332918.html
العراق ينفي حدوث تفجير قرب مطار بغداد الدولي
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، حدوث تفجير موجه قرب مطار بغداد الدولي.
العراق
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، عن بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، نفيها بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث تفجير موجّه قرب مطار بغداد.وأشارت الوزارة العراقية إلى أن "الوضع الأمني في العاصمة آمن ومستقر، ولم تُسجل أية حوادث من هذا النوع"، منوهة إلى أن "هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين."وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد دعت جميع المواطنين العراقيين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومة الأمنية.ويشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن "شرطيا أطلق النار على نفسه في مطار بغداد الدولي".وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "شفق نيوز"، إن "الحادث وقع عندما أطلق الشرطي النار على نفسه، من بندقيته الحكومية من طراز "إم 4"، أثناء مناوبته في نقطة تفتيش بالمطار، مما أسفر عن إصابته بشكل حرج".وتابع أن السلطات شكّلت فريق عمل، وفتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم ناجمة عن ملابسات أخرى.لكن إدارة مطار بغداد الدولي خرجت بعد ذلك، لتنفي الأنباء المتداولة، بشأن سماع إطلاق نار داخل المطار.
