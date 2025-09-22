بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/بذكريات-إيجابية-عن-ترامب-كيم-جونغ-أون-يحدد-شرطا-لاستئناف-المحادثات-مع-واشنطن-1105114819.html
بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن
بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، أنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا انفتاحه على المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T07:12+0000
2025-09-22T07:12+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103512/45/1035124531_0:0:4085:2299_1920x0_80_0_0_a47c41a17215b9135f39e1f6ef6e1dc5.jpg
وقال كيم: "ما زلت احتفظ شخصيا بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي الحالي".وأضاف الزعيم كيم أن "بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود".وأكد أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسيئول للحوار، واصفًا إياها بأنها "غير صادقة" لأن "هدفهما الأساسي، الذي لم يتغير هو إضعاف كوريا الديمقراطية وتدمير نظامها"، مشيرًا إلى أن "اقتراح كوريا الجنوبية بإنهاء البرامج النووية لكوريا الديمقراطية، على مراحل، دليل على ذلك".وتابع الزعيم الكوري الديمقراطي: "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".وكان الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 مرات في السابق، ففي يونيو/ حزيران 2018، عُقدت أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في سنغافورة. وعقب اجتماع ترامب وكيم جونغ أون، تم اعتماد وثيقة مشتركة. ثم التزمت بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية من واشنطن. وفي فبراير/ شباط 2019، عُقدت قمة ثانية في هانوي. وبعد لقاءات عدة، بما في ذلك لقاءات مباشرة، فشل ترامب وكيم جونغ أون، في التوصل إلى اتفاق ولم يوقعا وثيقة مشتركة. وفي 30 يونيو 2019، عُقد اجتماع ثالث بين ترامب وكيم جونغ أون، على حدود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.كيم جونغ أون يترأس اجتماعا لتعزيز قدرات جيش بلادهكيم جونغ أون يدعو الجيش إلى "التأهب القتالي الكامل"
https://sarabic.ae/20250922/كيم-جونغ-أون-يكشف-عن-سلاح-سري-جديد-1105112650.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103512/45/1035124531_454:0:4085:2723_1920x0_80_0_0_2e7e3a4cd568f6e428862fc3d8160ab8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن

07:12 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، أنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا انفتاحه على المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كيم: "ما زلت احتفظ شخصيا بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي الحالي".

ووصف مفهوم نزع السلاح النووي بأنه "لا معنى له". وقال الزعيم كيم جونغ أون: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا المفهوم السخيف لنزع السلاح النووي، واعترفت بالواقع، وأرادت بصدق العيش بسلام معنا، فلا مانع من الجلوس معهم على طاولة المفاوضات".

وأضاف الزعيم كيم أن "بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود".
وأكد أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسيئول للحوار، واصفًا إياها بأنها "غير صادقة" لأن "هدفهما الأساسي، الذي لم يتغير هو إضعاف كوريا الديمقراطية وتدمير نظامها"، مشيرًا إلى أن "اقتراح كوريا الجنوبية بإنهاء البرامج النووية لكوريا الديمقراطية، على مراحل، دليل على ذلك".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مراسم تدشين غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
كيم جونغ أون يكشف عن سلاح سري جديد
05:16 GMT
وتابع الزعيم الكوري الديمقراطي: "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".

وأكد كيم أنه لن يجري "محادثات مع الجنوب أبدًا، والشمال لن يسعى أبدًا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية".

وكان الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 مرات في السابق، ففي يونيو/ حزيران 2018، عُقدت أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في سنغافورة. وعقب اجتماع ترامب وكيم جونغ أون، تم اعتماد وثيقة مشتركة. ثم التزمت بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية من واشنطن. وفي فبراير/ شباط 2019، عُقدت قمة ثانية في هانوي. وبعد لقاءات عدة، بما في ذلك لقاءات مباشرة، فشل ترامب وكيم جونغ أون، في التوصل إلى اتفاق ولم يوقعا وثيقة مشتركة. وفي 30 يونيو 2019، عُقد اجتماع ثالث بين ترامب وكيم جونغ أون، على حدود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
كيم جونغ أون يترأس اجتماعا لتعزيز قدرات جيش بلاده
كيم جونغ أون يدعو الجيش إلى "التأهب القتالي الكامل"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала