بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن
بذكريات إيجابية عن ترامب... كيم جونغ أون يحدد شرطا لاستئناف المحادثات مع واشنطن
أكد الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، أنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا انفتاحه على المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 22.09.2025
وقال كيم: "ما زلت احتفظ شخصيا بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي الحالي".وأضاف الزعيم كيم أن "بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود".وأكد أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسيئول للحوار، واصفًا إياها بأنها "غير صادقة" لأن "هدفهما الأساسي، الذي لم يتغير هو إضعاف كوريا الديمقراطية وتدمير نظامها"، مشيرًا إلى أن "اقتراح كوريا الجنوبية بإنهاء البرامج النووية لكوريا الديمقراطية، على مراحل، دليل على ذلك".وتابع الزعيم الكوري الديمقراطي: "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".وكان الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 مرات في السابق، ففي يونيو/ حزيران 2018، عُقدت أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في سنغافورة. وعقب اجتماع ترامب وكيم جونغ أون، تم اعتماد وثيقة مشتركة. ثم التزمت بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية من واشنطن. وفي فبراير/ شباط 2019، عُقدت قمة ثانية في هانوي. وبعد لقاءات عدة، بما في ذلك لقاءات مباشرة، فشل ترامب وكيم جونغ أون، في التوصل إلى اتفاق ولم يوقعا وثيقة مشتركة. وفي 30 يونيو 2019، عُقد اجتماع ثالث بين ترامب وكيم جونغ أون، على حدود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.كيم جونغ أون يترأس اجتماعا لتعزيز قدرات جيش بلادهكيم جونغ أون يدعو الجيش إلى "التأهب القتالي الكامل"
