https://sarabic.ae/20250922/رئيس-الأركان-الإيراني-جاهزون-لرد-يفوق-التصور-على-أي-تهديد-خارجي-1105134927.html
رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي
رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي بـ"رد مفاجئ وحاسم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T15:21+0000
2025-09-22T15:21+0000
2025-09-22T15:21+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abf2c5d30e7fe04c6f4f83c1b60bce71.jpg
وقال موسوي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية، إن "الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد من المتسلطين والظالمين في العالم"، مشدداً على أن "الأعداء فشلوا في حرب الدفاع خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية والإمكانات الإقليمية والرد القوي والمتناسب".وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، قد أكد أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من تكرار أي خطأ سيقابل برد قاس يجعلهم يندمون".وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250922/إيران-مستعدون-بشكل-كامل-لمواجهة-خطوة-الترويكا-الأوروبية-لإعادة-فرض-العقوبات-الدولية-1105129512.html
https://sarabic.ae/20250920/إيران-تعلن-عن-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-متطور-عابر-للقارات-1105079799.html
https://sarabic.ae/20250920/الخارجية-الروسية-حول-تصويت-مجلس-الأمن-على-العقوبات-ضد-إيران-الإجراءات-لا-علاقة-لها-بالدبلوماسية-1105061179.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a712a5f5737d83711efd019d4032a4cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي بـ"رد مفاجئ وحاسم يفوق التصور".
وقال موسوي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية، إن "الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد من المتسلطين والظالمين في العالم"، مشدداً على أن "الأعداء فشلوا في حرب الدفاع خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية والإمكانات الإقليمية والرد القوي والمتناسب".
وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، قد أكد أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من تكرار أي خطأ سيقابل برد قاس يجعلهم يندمون".
وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني
بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".
وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار حاتمي إلى أن "الوحدة الاستراتيجية بين الجيش والحرس الثوري تشكل الركيزة الأساسية للأمن الوطني ودرعًا فولاذيًا يحمي البلاد من مؤامرات الأعداء"، مؤكدًا أن "التجارب السابقة، سواء في الحرب المفروضة (1980–1988) أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يوما، أثبتت أن إيران لن تساوم على مصالحها الوطنية، وأن قواتها المسلحة ستواصل طريق الشهداء بقوة واقتدار".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل
ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة
هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.