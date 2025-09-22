رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/رئيس-الأركان-الإيراني-جاهزون-لرد-يفوق-التصور-على-أي-تهديد-خارجي-1105134927.html
رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي
رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي بـ"رد مفاجئ وحاسم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T15:21+0000
2025-09-22T15:21+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abf2c5d30e7fe04c6f4f83c1b60bce71.jpg
وقال موسوي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية، إن "الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد من المتسلطين والظالمين في العالم"، مشدداً على أن "الأعداء فشلوا في حرب الدفاع خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية والإمكانات الإقليمية والرد القوي والمتناسب".وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، قد أكد أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من تكرار أي خطأ سيقابل برد قاس يجعلهم يندمون".وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250922/إيران-مستعدون-بشكل-كامل-لمواجهة-خطوة-الترويكا-الأوروبية-لإعادة-فرض-العقوبات-الدولية-1105129512.html
https://sarabic.ae/20250920/إيران-تعلن-عن-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-متطور-عابر-للقارات-1105079799.html
https://sarabic.ae/20250920/الخارجية-الروسية-حول-تصويت-مجلس-الأمن-على-العقوبات-ضد-إيران-الإجراءات-لا-علاقة-لها-بالدبلوماسية-1105061179.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a712a5f5737d83711efd019d4032a4cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي

15:21 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني
عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي بـ"رد مفاجئ وحاسم يفوق التصور".
وقال موسوي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية، إن "الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد من المتسلطين والظالمين في العالم"، مشدداً على أن "الأعداء فشلوا في حرب الدفاع خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية والإمكانات الإقليمية والرد القوي والمتناسب".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
إيران: مستعدون بشكل كامل لمواجهة خطوة الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية
13:42 GMT
وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، قد أكد أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من تكرار أي خطأ سيقابل برد قاس يجعلهم يندمون".
وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات
20 سبتمبر, 20:43 GMT
وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار حاتمي إلى أن "الوحدة الاستراتيجية بين الجيش والحرس الثوري تشكل الركيزة الأساسية للأمن الوطني ودرعًا فولاذيًا يحمي البلاد من مؤامرات الأعداء"، مؤكدًا أن "التجارب السابقة، سواء في الحرب المفروضة (1980–1988) أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يوما، أثبتت أن إيران لن تساوم على مصالحها الوطنية، وأن قواتها المسلحة ستواصل طريق الشهداء بقوة واقتدار".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية
20 سبتمبر, 10:51 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала