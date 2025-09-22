https://sarabic.ae/20250922/رئيس-الأركان-الإيراني-جاهزون-لرد-يفوق-التصور-على-أي-تهديد-خارجي-1105134927.html

رئيس الأركان الإيراني: جاهزون لرد يفوق التصور على أي تهديد خارجي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، جاهزية بلاده الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي بـ"رد مفاجئ وحاسم... 22.09.2025

وقال موسوي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية الإخبارية، إن "الإجراءات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديد من المتسلطين والظالمين في العالم"، مشدداً على أن "الأعداء فشلوا في حرب الدفاع خلال 12 يوماً أمام القوة الدفاعية المحلية والإمكانات الإقليمية والرد القوي والمتناسب".وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، قد أكد أن "أدنى اعتداء على البلاد سيواجه برد موحد، سريع، ذكي وقوي من قِبَل مقاتلي الجيش والحرس الثوري"، محذرًا "الأعداء من تكرار أي خطأ سيقابل برد قاس يجعلهم يندمون".وجاءت تصريحات حاتمي خلال لقائه بقيادة الحرس الثوري الإيراني بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، إذ شدد على أن "الشعب الإيراني، منذ انتصار الثورة الإسلامية، اعتنق شعار "الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية" نهجًا استراتيجيًا، وهو ما أثار حفيظة الأعداء، الذين سعوا منذ البداية لإجباره على التراجع عن مطالبه العادلة".وأضاف: "رغم التضحيات وتقديم آلاف الشهداء، صمد الشعب الإيراني وسيواصل مسيرته بعزم راسخ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

