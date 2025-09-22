https://sarabic.ae/20250922/سفير-روسيا-لدى-بلجيكا-تصرفات-الناتو-في-بحر-البلطيق-خطيرة-للغاية-1105111855.html

سفير روسيا لدى بلجيكا: تصرفات الناتو في بحر البلطيق خطيرة للغاية

صرح سفير روسيا الاتحادية لدي بلجيكا، دينيس غونتشار، اليوم الاثنين، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق خطيرة للغاية، وتحول المنطقة إلى منطقة... 22.09.2025

موسكو –سبوتنيك. وقال غونتشار في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نعتبر تصرفات التحالف (تحالف الناتو) في بحر البلطيق خطيرة للغاية، بما في ذلك محاولات اعتباره كـ "مسطح مائي داخلي" له".وأضاف، "زيادة وتيرة التدريبات البحرية واسعة النطاق المشابهة لـ "بالتوبس 2025" فضلاً عن إطلاق عملية "حارس البلطيق" الجديدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام، والتي اخترع فيها حلف شمال الأطلسي، في انتهاك للقانون الدولي، مبررات زائفة لتفتيش تحركات "أسطول الظل الروسي" باستخدام سفن الدوريات وطائرات الدورية والطائرات المسيرة".وأضاف غونشار: "تستورد بروكسل موارد الطاقة الروسية منذ تسعة أشهر، وما زالت مستمرة في ذلك. بل إن حجم هذه الواردات ارتفع منذ بداية عام 2024. فمنذ بداية العام، مرّ عبر ميناء زيبروغ حوالي 2.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقيمة 1.4 مليار يورو. كما ارتفع حجم الواردات بنسبة 12% في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو". وأشار السفير إلى أن الجانب الروسي لا يستطيع أن يكون متأكدًا تمامًا من أن هذا الجانب من التعاون الثنائي لن يخضع في نهاية المطاف لضغوط الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تناقض ذلك مع المنطق. وتابع: "إن الإخلال بهذا التعاون سيكون خطأً فادحًا، وستكون عواقبه، ليس فقط مالية، ستشعر بها البلجيكيون أولًا وقبل كل شيء".

