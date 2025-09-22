سفير روسيا لدى بلجيكا: تصرفات الناتو في بحر البلطيق خطيرة للغاية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
https://sarabic.ae/20250922/سفير-روسيا-لدى-بلجيكا-تصرفات-الناتو-في-بحر-البلطيق-خطيرة-للغاية-1105111855.html
سفير روسيا لدى بلجيكا: تصرفات الناتو في بحر البلطيق خطيرة للغاية

02:48 GMT 22.09.2025
صرح سفير روسيا الاتحادية لدي بلجيكا، دينيس غونتشار، اليوم الاثنين، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق خطيرة للغاية، وتحول المنطقة إلى منطقة صراع عسكري محتملة.
موسكو –سبوتنيك. وقال غونتشار في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نعتبر تصرفات التحالف (تحالف الناتو) في بحر البلطيق خطيرة للغاية، بما في ذلك محاولات اعتباره كـ "مسطح مائي داخلي" له".
وأضاف، "زيادة وتيرة التدريبات البحرية واسعة النطاق المشابهة لـ "بالتوبس 2025" فضلاً عن إطلاق عملية "حارس البلطيق" الجديدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام، والتي اخترع فيها حلف شمال الأطلسي، في انتهاك للقانون الدولي، مبررات زائفة لتفتيش تحركات "أسطول الظل الروسي" باستخدام سفن الدوريات وطائرات الدورية والطائرات المسيرة".

وتابع، "متسائلا من هو المسؤول عن خلق مناطق مواجهة (اشتباكات) عسكرية محتملة.

وأضاف غونشار: "تستورد بروكسل موارد الطاقة الروسية منذ تسعة أشهر، وما زالت مستمرة في ذلك. بل إن حجم هذه الواردات ارتفع منذ بداية عام 2024. فمنذ بداية العام، مرّ عبر ميناء زيبروغ حوالي 2.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقيمة 1.4 مليار يورو. كما ارتفع حجم الواردات بنسبة 12% في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو".
وأشار السفير إلى أن الجانب الروسي لا يستطيع أن يكون متأكدًا تمامًا من أن هذا الجانب من التعاون الثنائي لن يخضع في نهاية المطاف لضغوط الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تناقض ذلك مع المنطق.
وتابع: "إن الإخلال بهذا التعاون سيكون خطأً فادحًا، وستكون عواقبه، ليس فقط مالية، ستشعر بها البلجيكيون أولًا وقبل كل شيء".
