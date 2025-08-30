https://sarabic.ae/20250830/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-عجز-كبير-في-تمويل-نظام-كييف-1104319924.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عن عجز كبير في تمويل نظام كييف
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن عجز كبير في تمويل أوكرانيا، وفقا لما صرحت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وردت كالاس، على سؤال، حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لسد هذا العجز، في ظل تصريحات العديد من الدول بأنها لن تُخصص مواردها الخاصة لهذا الغرض بحلول عام 2026: "صحيح أن العديد من الدول الأعضاء أثارت مسألة تعاظم عجز التمويل في أوكرانيا، وأننا بحاجة إلى إيجاد تمويل، لكن من الواضح أيضا أن الواقع السياسي يظهر أن بلجيكا والعديد من الدول الأخرى لا ترغب في مناقشة هذا الأمر الآن".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة غربية، نقلاً عن بيانات المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل 10.1 مليار يورو من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا إلى أوكرانيا بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز.وردا على ذلك، فرضت روسيا قيوداً، يقضي بجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وعائداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
الأخبار
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن عجز كبير في تمويل أوكرانيا، وفقا لما صرحت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدنمارك.
وردت كالاس، على سؤال، حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لسد هذا العجز، في ظل تصريحات العديد من الدول بأنها لن تُخصص مواردها الخاصة لهذا الغرض بحلول عام 2026: "صحيح أن العديد من الدول الأعضاء أثارت مسألة تعاظم عجز التمويل في أوكرانيا، وأننا بحاجة إلى إيجاد تمويل، لكن من الواضح أيضا أن الواقع السياسي يظهر أن بلجيكا والعديد من الدول الأخرى لا ترغب في مناقشة هذا الأمر الآن".
وجمد الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، بإجمالي نحو 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة غربية، نقلاً عن بيانات المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي حوّل 10.1 مليار يورو من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا إلى أوكرانيا بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز.
ووصفت موسكو تجميد الأصول الروسية في أوروبا مراراً بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضاً أصول الدولة.
وردا على ذلك، فرضت روسيا قيوداً، يقضي بجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وعائداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.