https://sarabic.ae/20250830/حادثة-اغتيال-تهز-أركان-نظام-كييف-فيديو--1104316936.html
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
قُتل أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني الأسبق ورئيس البرلمان السابق، اليوم السبت، في عملية اغتيال هزت أركان نظام كييف في مدينة لفوف. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:38+0000
2025-08-30T12:38+0000
2025-08-30T12:38+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن شخصية سياسية وعامة بارزة قُتلت في تبادل لإطلاق النار في لفوف ظهر السبت، دون الكشف عن هوية الضحية في البداية.وأوضحت قناة "أوبشيستفينو" عبر تطبيق "تلغرام"، أن "المقتول هو أندريه باروبي".وفي وقت لاحق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بواقعة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأوكراني، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، في لفوف.وعلمت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة بيانات الشرطة الروسية، أن أندريه باروبي، كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية لسنوات عدة.يذكر أنه في أوديسا، بعد الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014، أقام نشطاء "مناهضون للميدان" مخيمًا في ملعب "كوليكوفو" احتجاجًا.وفي عصر يوم 2 مايو/أيار، اندلعت اشتباكات في منطقة الساحة اليونانية بين نشطاء "مناهضين للميدان" من جهة، و"ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين في "الميدان الأوروبي" من جهة أخرى، وانتهى الاشتباك بتدمير مدينة الخيام، وبعدها أشعل مؤيدو الانقلاب والقوميون النار في دار النقابات العمالية، أفادت التقارير أن مأساة ذلك اليوم أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا، بأن تحقيق نظام كييف في تلك الأحداث قد تحول إلى مهزلة، لكن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سيطال مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها عاجلاً أم آجلاً.
https://sarabic.ae/20250829/إعلام-قادة-أوروبا-يناقشون-إنشاء-منطقة-عازلة-في-أوكرانيا-1104258296.html
https://sarabic.ae/20250824/سياسي-فرنسي-يدعو-لإرسال-قوات-أممية-لحفظ-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-قوات-الناتو-1104074761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو
قُتل أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني الأسبق ورئيس البرلمان السابق، اليوم السبت، في عملية اغتيال هزت أركان نظام كييف في مدينة لفوف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن شخصية سياسية وعامة بارزة قُتلت في تبادل لإطلاق النار في لفوف ظهر السبت، دون الكشف عن هوية الضحية في البداية.
وأوضحت قناة "أوبشيستفينو" عبر تطبيق "تلغرام"، أن "المقتول هو أندريه باروبي".
وفي وقت لاحق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بواقعة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأوكراني، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، في لفوف.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة بيانات الشرطة الروسية، أن أندريه باروبي، كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية لسنوات عدة.
يُذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، صرّح ممثل حركة "ستوب غريف" السرية في أوديسا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التحقيق في مأساة دار النقابات العمالية في أوديسا، عُرقل من قِبل مجموعة من الصحفيين المتحيزين شُكّلت بتوجيه من أندريه باروبي، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيسا لمجلس الأمن القومي الأوكراني.
يذكر أنه في أوديسا، بعد الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014، أقام نشطاء "مناهضون للميدان" مخيمًا في ملعب "كوليكوفو" احتجاجًا.
وفي عصر يوم 2 مايو/أيار، اندلعت اشتباكات في منطقة الساحة اليونانية بين نشطاء "مناهضين للميدان" من جهة، و"ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين في "الميدان الأوروبي" من جهة أخرى، وانتهى الاشتباك بتدمير مدينة الخيام، وبعدها أشعل مؤيدو الانقلاب والقوميون النار في دار النقابات العمالية، أفادت التقارير أن مأساة ذلك اليوم أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا، بأن تحقيق نظام كييف في تلك الأحداث قد تحول إلى مهزلة، لكن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سيطال مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها عاجلاً أم آجلاً.