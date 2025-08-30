عربي
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو
قُتل أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني الأسبق ورئيس البرلمان السابق، اليوم السبت، في عملية اغتيال هزت أركان نظام كييف في مدينة لفوف. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن شخصية سياسية وعامة بارزة قُتلت في تبادل لإطلاق النار في لفوف ظهر السبت، دون الكشف عن هوية الضحية في البداية.وأوضحت قناة "أوبشيستفينو" عبر تطبيق "تلغرام"، أن "المقتول هو أندريه باروبي".وفي وقت لاحق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بواقعة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأوكراني، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، في لفوف.وعلمت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة بيانات الشرطة الروسية، أن أندريه باروبي، كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية لسنوات عدة.يذكر أنه في أوديسا، بعد الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014، أقام نشطاء "مناهضون للميدان" مخيمًا في ملعب "كوليكوفو" احتجاجًا.وفي عصر يوم 2 مايو/أيار، اندلعت اشتباكات في منطقة الساحة اليونانية بين نشطاء "مناهضين للميدان" من جهة، و"ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين في "الميدان الأوروبي" من جهة أخرى، وانتهى الاشتباك بتدمير مدينة الخيام، وبعدها أشعل مؤيدو الانقلاب والقوميون النار في دار النقابات العمالية، أفادت التقارير أن مأساة ذلك اليوم أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا، بأن تحقيق نظام كييف في تلك الأحداث قد تحول إلى مهزلة، لكن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سيطال مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها عاجلاً أم آجلاً.
حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو

12:38 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
قُتل أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني الأسبق ورئيس البرلمان السابق، اليوم السبت، في عملية اغتيال هزت أركان نظام كييف في مدينة لفوف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن شخصية سياسية وعامة بارزة قُتلت في تبادل لإطلاق النار في لفوف ظهر السبت، دون الكشف عن هوية الضحية في البداية.
وأوضحت قناة "أوبشيستفينو" عبر تطبيق "تلغرام"، أن "المقتول هو أندريه باروبي".
وفي وقت لاحق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بواقعة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأوكراني، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، في لفوف.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
أمس, 05:55 GMT
وعلمت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة بيانات الشرطة الروسية، أن أندريه باروبي، كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية لسنوات عدة.

يُذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، صرّح ممثل حركة "ستوب غريف" السرية في أوديسا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التحقيق في مأساة دار النقابات العمالية في أوديسا، عُرقل من قِبل مجموعة من الصحفيين المتحيزين شُكّلت بتوجيه من أندريه باروبي، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيسا لمجلس الأمن القومي الأوكراني.

يذكر أنه في أوديسا، بعد الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014، أقام نشطاء "مناهضون للميدان" مخيمًا في ملعب "كوليكوفو" احتجاجًا.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية نيتايلوفو، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في أوكرانيا بدلا من قوات الناتو
24 أغسطس, 01:00 GMT
وفي عصر يوم 2 مايو/أيار، اندلعت اشتباكات في منطقة الساحة اليونانية بين نشطاء "مناهضين للميدان" من جهة، و"ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين في "الميدان الأوروبي" من جهة أخرى، وانتهى الاشتباك بتدمير مدينة الخيام، وبعدها أشعل مؤيدو الانقلاب والقوميون النار في دار النقابات العمالية، أفادت التقارير أن مأساة ذلك اليوم أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا، بأن تحقيق نظام كييف في تلك الأحداث قد تحول إلى مهزلة، لكن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سيطال مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها عاجلاً أم آجلاً.
