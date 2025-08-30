https://sarabic.ae/20250830/حادثة-اغتيال-تهز-أركان-نظام-كييف-فيديو--1104316936.html

حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو

حادثة اغتيال تهز أركان نظام كييف... فيديو

قُتل أندريه باروبي، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني الأسبق ورئيس البرلمان السابق، اليوم السبت، في عملية اغتيال هزت أركان نظام كييف في مدينة لفوف. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الشرطة الأوكرانية أن شخصية سياسية وعامة بارزة قُتلت في تبادل لإطلاق النار في لفوف ظهر السبت، دون الكشف عن هوية الضحية في البداية.وأوضحت قناة "أوبشيستفينو" عبر تطبيق "تلغرام"، أن "المقتول هو أندريه باروبي".وفي وقت لاحق، اعترف فلاديمير زيلينسكي، بواقعة اغتيال الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الأوكراني، والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، في لفوف.وعلمت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة بيانات الشرطة الروسية، أن أندريه باروبي، كان على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية لسنوات عدة.يذكر أنه في أوديسا، بعد الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014، أقام نشطاء "مناهضون للميدان" مخيمًا في ملعب "كوليكوفو" احتجاجًا.وفي عصر يوم 2 مايو/أيار، اندلعت اشتباكات في منطقة الساحة اليونانية بين نشطاء "مناهضين للميدان" من جهة، و"ألتراس" كرة القدم من خاركوف وأوديسا، بالإضافة إلى مشاركين في "الميدان الأوروبي" من جهة أخرى، وانتهى الاشتباك بتدمير مدينة الخيام، وبعدها أشعل مؤيدو الانقلاب والقوميون النار في دار النقابات العمالية، أفادت التقارير أن مأساة ذلك اليوم أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لمأساة أوديسا، بأن تحقيق نظام كييف في تلك الأحداث قد تحول إلى مهزلة، لكن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سيطال مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها عاجلاً أم آجلاً.

