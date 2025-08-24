عربي
سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في أوكرانيا بدلا من قوات "الناتو"
قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان-لوك ميلانشون، أمس السبت، إن على المجتمع الدولي إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية لكييف، وليس قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو – سبوتنيك. وأضاف ميلانشون في مقابلة مع قناة BFMTV: "أجيبكم مباشرة: من يجب أن يذهب هناك هم قوات الأمم المتحدة. فهل يكون هناك فرنسيون ضمن هذه القوات؟ نعم، كما هو الحال في لبنان، حيث توجد قوة لحفظ السلام تضم فرنسيين".
وأشار السياسي الفرنسي إلى أن نشر قوات "الناتو" في أوكرانيا سيضر بجهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية
أمس, 22:25 GMT
تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة قمم حول أوكرانيا: إذ اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج بولاية ألاسكا في 15 أغسطس، فيما استضاف ترامب لاحقا فلاديمير زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين لمناقشة عملية السلام.
