سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في أوكرانيا بدلا من قوات "الناتو"
سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في أوكرانيا بدلا من قوات "الناتو"
01:00 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 02:18 GMT 24.08.2025)
قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان-لوك ميلانشون، أمس السبت، إن على المجتمع الدولي إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية لكييف، وليس قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو – سبوتنيك. وأضاف ميلانشون في مقابلة مع قناة BFMTV
: "أجيبكم مباشرة: من يجب أن يذهب هناك هم قوات الأمم المتحدة. فهل يكون هناك فرنسيون ضمن هذه القوات؟ نعم، كما هو الحال في لبنان، حيث توجد قوة لحفظ السلام تضم فرنسيين
".
وأشار السياسي الفرنسي إلى أن نشر قوات "الناتو" في أوكرانيا سيضر بجهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة قمم حول أوكرانيا: إذ اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج بولاية ألاسكا في 15 أغسطس، فيما استضاف ترامب لاحقا فلاديمير زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين لمناقشة عملية السلام.