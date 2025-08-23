عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية
الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T22:25+0000
2025-08-23T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 23 أغسطس/ آب من العام الجاري، من الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو إلى 23:30 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 57 طائرة مسيرة".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية

22:25 GMT 23.08.2025

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 23 أغسطس/ آب من العام الجاري، من الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو إلى 23:30 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 57 طائرة مسيرة".
وأضافت أن الطائرات دمُرت فوق "مناطق بريانسك، وكالوغا، وسمولينسك، وكورسك، ولينينغراد، وتفير، ونوفغورود، وأوريول، وتامبوف، ومنطقة موسكو، وجمهورية تشوفاش، والبحر الأسود".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا
21:35 GMT
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
