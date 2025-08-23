https://sarabic.ae/20250823/الدفاع-الروسية-اعتراض-57-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الساعات-القليلة-الماضية-1104074380.html

الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية

الدفاع الروسية: اعتراض 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 23 أغسطس/ آب من العام الجاري، من الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو إلى 23:30 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 57 طائرة مسيرة".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

