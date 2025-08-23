https://sarabic.ae/20250823/الدفاع-الروسية-اعتراض-57-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الساعات-القليلة-الماضية-1104074380.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T22:25+0000
2025-08-23T22:25+0000
2025-08-23T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 23 أغسطس/ آب من العام الجاري، من الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو إلى 23:30 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 57 طائرة مسيرة".
روسيا, أخبار أوكرانيا
22:25 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 22:57 GMT 23.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "في 23 أغسطس/ آب من العام الجاري، من الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو إلى 23:30 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 57 طائرة مسيرة
".
وأضافت أن الطائرات دمُرت فوق "مناطق بريانسك، وكالوغا، وسمولينسك، وكورسك، ولينينغراد، وتفير، ونوفغورود، وأوريول، وتامبوف، ومنطقة موسكو، وجمهورية تشوفاش، والبحر الأسود".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.