https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-الفرنسي-منح-ترامب-جائزة-نوبل-السلام-ممكن-فقط-إذا-أوقف-حرب-غزة--1105184559.html
الرئيس الفرنسي: منح ترامب جائزة "نوبل السلام" ممكن فقط إذا أوقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
2025-09-23T19:09+0000
2025-09-23T19:09+0000
2025-09-23T19:09+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
وفي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية، قال ماكرون: "أرى رئيسا أمريكيا يسعى لتعزيز السلام، وقد أكد هذا الصباح من منبر الأمم المتحدة التزامه بتحقيق السلام، مدعياً أنه أسهم في تسوية سبعة نزاعات. لكن جائزة نوبل للسلام لن تكون ممكنة إلا إذا نجح في إيجاد حل لهذا النزاع"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ ما يقارب العامين.وأضاف ماكرون أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة". وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "نوبل للسلام" يتوقف على نجاحه في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية، قال ماكرون: "أرى رئيسا أمريكيا يسعى لتعزيز السلام، وقد أكد هذا الصباح من منبر الأمم المتحدة التزامه بتحقيق السلام، مدعياً أنه أسهم في تسوية سبعة نزاعات. لكن جائزة نوبل للسلام لن تكون ممكنة إلا إذا نجح في إيجاد حل لهذا النزاع"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ ما يقارب العامين.
وأضاف ماكرون
أن قيام دولة فلسطين، التي أعلنت فرنسا الاثنين اعترافها بها، لن يتحقق فعلياً إلا "يوم تعترف بها إسرائيل كدولة".
وكان ترامب قد شن، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب
: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".
كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.
وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".
وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم، وتمتلك أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، واصفا عهده بـ"العصر الذهبي لأمريكا"، حيث تتدفق الأموال على أمريكا، وتبني أفضل وأعظم اقتصاد".
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.