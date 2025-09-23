https://sarabic.ae/20250923/السيسي-يؤكد-لرئيس-رواندا-مصر-لن-تتهاون-في-حماية-حقوقها-المائية-1105168034.html

السيسي يؤكد لرئيس رواندا: مصر لن تتهاون في حماية حقوقها المائية

السيسي يؤكد لرئيس رواندا: مصر لن تتهاون في حماية حقوقها المائية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية، الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات...

وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء بدأ بمراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلام الوطني لكلا البلدين، تلاها جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، ثم مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري. وخلال اللقاء، رحب السيسي بنظيره الرواندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر ورواندا، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الدواء، المستلزمات الطبية، المنتجات الغذائية، والبنية التحتية. وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث بحث الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في القرن الأفريقي، مع التركيز على تعزيز السلم والأمن في الإقليم. وفي سياق قضايا حوض النيل، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تعزيز التكامل بين دول الحوض، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وضمان التنمية المستدامة. وكانت مصر قد وجهت، الثلاثاء قبل الماضي، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة بوزيرها، بدر عبد العاطي، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي"، مشددة على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021". كما جددت مصر في بيانها رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية، التي تمس حقوق ومصالح دولتي المصب، مصر والسودان. وأشار الخطاب إلى أن "القاهرة، منذ بدء المشروع الإثيوبي، التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، ولجأت إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب دول النيل، في حين اختارت أديس أبابا التعنت والمماطلة وفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية تهدف لحشد الداخل على حساب حقوق دول الجوار".وختمت مصر بالتأكيد أن "أي تصور بأن القاهرة قد تتنازل عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هو وهم"، مشددة على تمسكها بتطبيق قواعد القانون الدولي، ورفضها التام لمحاولات إثيوبيا الانفراد بالتحكم في الموارد المائية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها. ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.

