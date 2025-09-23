https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-يصنف-حركة-أنتيفا-منظمة-إرهابية-1105148142.html
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية؛ ونشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. 23.09.2025
واشنطن –سبوتنيك. وينص الأمر التنفيذي على أنه "نظرًا لنمط العنف السياسي المذكور أعلاه، والهادف إلى قمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، أصنف بموجبه حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية".كان ترامب قال في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".ولا تُعتبر "أنتيفا" كيانا قانونيا قائما بذاته، بل يُفهم المصطلح على أنه يشير إلى مؤيدين لتيارات فوضوية. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل قد تحدث في وقت سابق عن تحقيقات لمكافحة الإرهاب تستهدف ما وصفهم بـ"العدميين".
