علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
سبوتنيك عربي
يبدو أن العالم على أعتاب ثورة علمية جديدة، وهذه المرة من حقل علم الكم، وأرقام سحرية تحافظ على استقرار الذرات في المادة وتبقيها لملايين السنين، وجدلية علمية... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
مرايا العلوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио

علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا

15:08 GMT 23.09.2025
راديو
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
يبدو أن العالم على أعتاب ثورة علمية جديدة، وهذه المرة من حقل علم الكم، وأرقام سحرية تحافظ على استقرار الذرات في المادة وتبقيها لملايين السنين، وجدلية علمية أخلاقية حول الأدمغة المزروعة في المختبرات، والتي قد تطور وعيا وتشعر بالألم، و"الذكاء الاصطناعي" يزور ذكرياتنا.
قفزة عملاقة بانتظار البشرية مع تطبيقات علم الكم، هذه الثورة القادمة التي ستغير حياتنا، وعلى الرغم من أن الفيزياء الكمومية مربكة حتى للعلماء فقد فتحت هذه الحيرة بابا لفهم أفضل لعلم الكم، وللتعرف على خواص جديدة أنتجت لنا تقنيات مذهلة يمكن استخدامها لتأمين نقل البيانات فيما يعرف باسم الإنترنت الكمي والتشفير المتشابك للبيانات، فضلا عن الحواسيب الكمومية التي كانا خيالا يداعب صناع الدراما والتي يمكنها القيام بعمليات حسابية كان من الممكن أن تستغرق وقتا أطول من عمر الكون لإكمالها باستخدام الحواسيب التقليدية.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث بمركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية، د. وليد الحنفي، إن "بداية علم الكم كانت لتفسير ظاهرة إشعاع الجسم الأسود التي لم يكن ممكنا تفسيرها بقوانين الفيزياء العادية، ومن هنا بدأت التفسيرات المرتبطة بفيزياء الكم والتي جعلتنا نصل إلى نتائج مهمة لهذا العلم الذي يدرس طبيعة مختلفة للجزيئات، التي يمكن أن تظهر في حالات معينة في المسافات القريبة جدا، إذ كشفت أن الجزيء له طبيعة موجية، ومن هنا تطورت نظرة مختلفة للأمور، ومثّل هذا ثورة كبيرة في مفاهيم الفيزياء".

وأوضح الخبير أن "فيزياء الكم انطوت على طرق جديدة للقياسات وأنتجت نظريات ومفاهيم جديدة، من بينها ظاهرة التشابك الكمي، وهي حالة للمادة يطلق عليها "اSuperposition" أو التراكب بمعني أنه في حالات معينة نجد اثنين من الجزئيات مرتبطين معا، ولهما نفس الخواص حتى لو كانت المسافة بينهما كبيرة جدا، وإذا تم تغيير خواص أحدهما يتغير الثاني تلقائيا فيما يعرف بخاصية الترابط الكمومي "quantum entanglement"، مشيرا إلى أن "هذه الظواهر مكنتا من الوصول إلى تطبيقات عملية منها تشفير للمعلومات بحيث لا يمكن اعتراضها، أما الحواسيب الكمية فهي قائمة على تصغير حجم مشغلات الكمبيوتر للدرجة التي تسمح بظهور الخواص الكمية، والتي تمكننا من عمل حسابات شديدة التعقيد بسرعات فائقة".
توصل باحثون بريطانيون إلى أرقام سحرية داخل نوى ذرات العناصر تؤثر على عمر المادة، ويقول عالم الفيزياء النووية بجامعة يورك في المملكة المتحدة، ديفيد جينكينز، إن "الأرقام السحرية"، هي "2، 8، 20، 28، 50، 82 و126"، فمثلا تحتوي ذرة نواه الهليوم على 2 نيوترون و2 بروتون، وهو مزيج مستقر للغاية، وهذا الرقم السحري المزدوج لنواة الذرة يجعلها أكثر استقرار رغم خفة وزن النواة.
يقول الباحث إن البروتونات والنيوترونات تجلس في قواقع مثل الإلكترونات داخل الذرة، وتتعرض البروتونات والنيوترونات الموجودة خارج هذه القواقع لما يعرف بالتحفيز النووي، ومثل نظائرها الإلكترونية، تتمتع هذه الأغلفة النووية بقيم طاقة ثابتة تُعرف بالحالات الكمومية، ويكون النظام في أوج استقراره عندما تمتلئ هذه الأغلفة بالكامل.
ويعتقد أن القوة النووية القوية - وهي التفاعل الأساسي الذي يربط البروتونات والنيوترونات معًا في النواة – تكون أعلى من المتوقع لكل جسيم في الأغلفة المكتملة.
أثارت نماذج الأدمغة البشرية الصغيرة التي تتم زراعتها في المختبرات في إطار تجارب طبية جدلا أخلاقيا بين العلماء، وعلى الرغم من أنها لاتزال حالة بسيطة من "تكتلات نسيجية صغيرة ثلاثية الأبعاد"، والتي عادة ما تُصنع لتشبه جزءا واحدا فقط من الدماغ، فإن العلماء يبحثون حاليا إمكانية دمجها في "تجمعات" تغطي أكثر من منطقة، ويطورون طرقا لتنمية أنواع إضافية من الخلايا داخل هذه الأنسجة، بحيث يتمكنون من فهم التفاعلات بين الخلايا الموجودة في الدماغ الحقيقي بدقة أكبر.
ويعتقد بعض العلماء أن هذه "العضويات" تفتقر إلى التعقيد المطلوب لإثارة لكنها قد تكون على وشك الوصول إلى مرحلة الوعي، ونحن لسنا مستعدين لهذه الاحتمالية.
قد يشاهد المرء مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لأشياء حقيقية وأخرى زائفة من خيال صنعه "الذكاء الاصطناعي"، وقد يتذكر كليهما، ولكن ربما لا يتذكر أيهما كان حقيقيا، وتشير دراسة حديثة إلى أن "إطار مراقبة المصدر" المسؤول عن تحديد مصدر ذكرياتنا يسجل مصدر الذاكرة كمعلومة واحدة ومن ثم يتم تشفيرها في الذاكرة إلى جانب ذكريات أخرى مما مررنا به.
مصدر الذاكرة هذا يمكن أن يتلاشى بسهولة، حتى مع استمرار باقي عناصر من الذاكرة، أي أن ذاكرتنا يمكن أن تتعرض للخلط بين ما هو حقيقي وما هو زائف عندما نتلقى مدخلات الذاكرة من نفس المصدر، وعليه فإن المقاطع المُولّدة بواسطة "الذكاء الاصطناعي" تعرّض أذهاننا لخطر التشويش على أحداث العالم الحقيقي، وهذه المشكلة قد تتفاقم مع تطور فيديوهات "الذكاء الاصطناعي".
وتوصلت الدراسة إلى أنه من المرجح أن يكون "الذكاء الاصطناعي" قادرا على زرع العديد من الذكريات الكاذبة في أذهاننا، خاصة إذا استهلكنا المحتوى الاصطناعي في بيئة مماثلة لتلك التي نستهلك فيها الأخبار الحقيقية.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
