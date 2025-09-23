https://sarabic.ae/20250923/قدرات-الغواصة-النووية-الروسية-أومسك-1105156945.html
قدرات الغواصة النووية الروسية "أومسك"
تصنف "أومسك" ضمن الغواصات النووية الروسية المتعددة المهام التابعة لـ "المشروع - 949" ويطلق عليها حلف "الناتو" اسم "أوسكار"، وهي مزودة بطوربيدات وصواريخ مجنحة.
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أن "أومسك" شاركت مع غواصة أخرى من طراز "كراسنويارسك" في تنفيذ رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أن "أومسك" شاركت مع غواصة أخرى من طراز "كراسنويارسك" في تنفيذ رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.