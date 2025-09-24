https://sarabic.ae/20250924/ارتفاع-وفيات-الحمى-النزفية-في-العراق-منذ-مطلع-العام-1105209643.html

ارتفاع وفيات الحمى النزفية في العراق منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي إلى 42 من بين 296 إصابة مؤكدة، داعية إلى اعتماد تدابير... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر: "تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي".وسجلت أغلبية الحالات في محافظة ذي قار (114 إصابة بينها 11 وفاة)، وهي منطقة ريفية فقيرة جنوبي البلاد، تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وكلها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.وفي 2022، بين الأول من يناير/ كانون الثاني و22 مايو/ أيار، سجل العراق ما لا يقل 212 إصابة و27 وفاة بالحمى النزفية، وفق منظمة الصحة العالمية.وعزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى فرضيات عدة، مشيرا إلى غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات العراقية للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19، ما أدى إلى تنامي أعداد الحشرات.ولا يوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان. أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، ويؤدي عند تطوره إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 في المئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.

