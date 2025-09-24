عربي
ارتفاع وفيات الحمى النزفية في العراق منذ مطلع العام
ارتفاع وفيات الحمى النزفية في العراق منذ مطلع العام
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي إلى 42 من بين 296 إصابة مؤكدة، داعية إلى اعتماد تدابير... 24.09.2025
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر: "تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي".وسجلت أغلبية الحالات في محافظة ذي قار (114 إصابة بينها 11 وفاة)، وهي منطقة ريفية فقيرة جنوبي البلاد، تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وكلها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.وفي 2022، بين الأول من يناير/ كانون الثاني و22 مايو/ أيار، سجل العراق ما لا يقل 212 إصابة و27 وفاة بالحمى النزفية، وفق منظمة الصحة العالمية.وعزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى فرضيات عدة، مشيرا إلى غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات العراقية للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19، ما أدى إلى تنامي أعداد الحشرات.ولا يوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان. أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، ويؤدي عند تطوره إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 في المئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.
https://sarabic.ae/20250607/بين-فرحة-العيد-وكابوس-الحمى-النزفية-العراقيون-على-حافة-القلق-1101429056.html
https://sarabic.ae/20230713/وزير-الصحة-العراقي-يطرح-3-محاور-لمواجهة-الحمى-النزفية-1079030915.html
ارتفاع وفيات الحمى النزفية في العراق منذ مطلع العام

14:20 GMT 24.09.2025

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي إلى 42 من بين 296 إصابة مؤكدة، داعية إلى اعتماد تدابير وقائية في التعامل مع المواشي التي تسهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر: "تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي".
وأكد البدر أن "جميع الفئات معرضة للإصابة به ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية لكل فرد"، في الوقت الذي يعد فيه مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
الذبح العشوائي يتحدى قرارات الحكومة في بغداد.. والحمى النزفية تواصل الفوضى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
بين فرحة العيد وكابوس "الحمى النزفية"... العراقيون على حافة القلق.. فيديو
7 يونيو, 17:19 GMT
وسجلت أغلبية الحالات في محافظة ذي قار (114 إصابة بينها 11 وفاة)، وهي منطقة ريفية فقيرة جنوبي البلاد، تربى فيها الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وكلها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض.

وكان العراق سجل أولى الإصابات بهذا الفيروس عام 1979، وأعلن في 21 يوليو/ تموز، تسجيل 30 وفاة بالحمى النزفية من بين 231 إصابة منذ مطلع العام.

وفي 2022، بين الأول من يناير/ كانون الثاني و22 مايو/ أيار، سجل العراق ما لا يقل 212 إصابة و27 وفاة بالحمى النزفية، وفق منظمة الصحة العالمية.
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
وزير الصحة العراقي يطرح 3 محاور لمواجهة الحمى النزفية
13 يوليو 2023, 11:01 GMT
وعزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى فرضيات عدة، مشيرا إلى غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات العراقية للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19، ما أدى إلى تنامي أعداد الحشرات.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تنتقل حمى القرم-الكونغو النزفية إلى البشر إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".
ولا يوجد لقاح لهذا المرض سواء للإنسان أو الحيوان. أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، ويؤدي عند تطوره إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 في المئة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.
