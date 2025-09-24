https://sarabic.ae/20250924/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-فنزويلا-1105229304.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب فنزويلا
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب فنزويلا
سبوتنيك عربي
هزّ زلزال بقوة 6.2 درجة غرب وشمال فنزويلا، الأربعاء، وشمل العاصمة كاراكاس، من دون ورود تقارير فورية عن ضحايا أو أضرار، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T23:57+0000
2025-09-24T23:57+0000
2025-09-25T00:12+0000
زلزال
العالم
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073154650_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_c151634c70237ac37dba59409ca6510b.jpg
ووفقا للهيئة، وقع الزلزال في تمام الساعة 22:21 بتوقيت غرينتش (01:21 بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي مدينة ميني-غراندي، وكان مركزه على عمق 7.8 كيلومترات تحت سطح الأرض.وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تعلن أي تحذيرات بخصوص خطر حدوث تسونامي.من جانبها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، واعتبرته "ضحلاً"، مشيرة إلى أنه شعر به أيضاً في كولومبيا وجزر الكاريبي: أروبا وكوراساو وبونير.وأثار الزلزال حالة من الهلع في مدن فنزويلية عدة، بينها كاراكاس ومدينة ماراكايبو النفطية غرب البلاد، حيث خرج السكان إلى الشوارع، فيما لم تسجل السلطات أي خسائر بشرية أو مادية كبرى حتى الآن.يُذكر أن فنزويلا لا تشهد عادة زلازل قوية، وكان آخر زلزال مدمر قد وقع في يوليو/تموز 1997 وأدى إلى مقتل 73 شخصاً في ولاية سوكري شرقي البلاد، فيما لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون جراء زلزال ضرب كاراكاس في يوليو/تموز 1967.
https://sarabic.ae/20221130/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-فنزويلا-1070678711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073154650_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_94cd29c4d2513499558a4ad19894e013.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زلزال, العالم, رئاسة فنزويلا
زلزال, العالم, رئاسة فنزويلا
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب فنزويلا
23:57 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 00:12 GMT 25.09.2025)
هزّ زلزال بقوة 6.2 درجة غرب وشمال فنزويلا، الأربعاء، وشمل العاصمة كاراكاس، من دون ورود تقارير فورية عن ضحايا أو أضرار، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووفقا للهيئة، وقع الزلزال في تمام الساعة 22:21 بتوقيت غرينتش (01:21 بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي مدينة ميني-غراندي، وكان مركزه على عمق 7.8 كيلومترات تحت سطح الأرض.
30 نوفمبر 2022, 04:37 GMT
وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم تعلن أي تحذيرات بخصوص خطر حدوث تسونامي.
من جانبها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، واعتبرته "ضحلاً"، مشيرة إلى أنه شعر به أيضاً في كولومبيا وجزر الكاريبي: أروبا وكوراساو وبونير.
وأثار الزلزال حالة من الهلع في مدن فنزويلية عدة، بينها كاراكاس ومدينة ماراكايبو النفطية غرب البلاد، حيث خرج السكان إلى الشوارع، فيما لم تسجل السلطات أي خسائر بشرية أو مادية كبرى حتى الآن.
يُذكر أن فنزويلا لا تشهد عادة زلازل قوية
، وكان آخر زلزال مدمر قد وقع في يوليو/تموز 1997 وأدى إلى مقتل 73 شخصاً في ولاية سوكري شرقي البلاد، فيما لقي نحو 300 شخص حتفهم وأصيب 2000 آخرون جراء زلزال ضرب كاراكاس في يوليو/تموز 1967.