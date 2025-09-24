https://sarabic.ae/20250924/زوجة-زيلينسكي-تفشل-في-لقاء-ميلانيا-ترامب-1105190800.html

زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب

صرح مارك بيكمان، كبير مستشاري السيدة الأولى، بأن أولينا، زوجة فلاديمير زيلينسكي، لن تعقد أي لقاءات مع ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش...

موسكو –سبوتنيك. وقال بيكمان لشبكة فوكس نيوز: "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، ولكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي".أمس الثلاثاء، اشتكى ترامب في خطابه المطول الذي استمر 56 دقيقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه وميلانيا علقا على سلم كهربائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.أعطى ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته ميلانيا خلال قمة أغسطس في ألاسكا. في رسالتها، طلبت ميلانيا من بوتين حماية الأطفال.

