زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب
زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم
زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب

© AP Photo / Chip Somodevillaميلانيا ترامب، في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
ميلانيا ترامب، في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
صرح مارك بيكمان، كبير مستشاري السيدة الأولى، بأن أولينا، زوجة فلاديمير زيلينسكي، لن تعقد أي لقاءات مع ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
موسكو –سبوتنيك. وقال بيكمان لشبكة فوكس نيوز: "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، ولكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي".
وأضاف: "بما أن السيدة الأولى لطيفة للغاية، فستلقي التحية اليوم [الثلاثاء]، ولكن لم يُحدد موعد للقاء أو محادثة جوهرية. لا يوجد أي لقاء مُحدد".
أمس الثلاثاء، اشتكى ترامب في خطابه المطول الذي استمر 56 دقيقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه وميلانيا علقا على سلم كهربائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في دول مختلفة بما في ذلك كازاخستان
00:59 GMT
أعطى ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته ميلانيا خلال قمة أغسطس في ألاسكا. في رسالتها، طلبت ميلانيا من بوتين حماية الأطفال.
