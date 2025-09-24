https://sarabic.ae/20250924/زوجة-زيلينسكي-تفشل-في-لقاء-ميلانيا-ترامب-1105190800.html
زوجة زيلينسكي تفشل في لقاء ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعية العامة للأمم المتحدة
العالم
موسكو –سبوتنيك. وقال بيكمان لشبكة فوكس نيوز: "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، ولكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي".أمس الثلاثاء، اشتكى ترامب في خطابه المطول الذي استمر 56 دقيقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه وميلانيا علقا على سلم كهربائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.أعطى ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته ميلانيا خلال قمة أغسطس في ألاسكا. في رسالتها، طلبت ميلانيا من بوتين حماية الأطفال.
ميلانيا ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم
صرح مارك بيكمان، كبير مستشاري السيدة الأولى، بأن أولينا، زوجة فلاديمير زيلينسكي، لن تعقد أي لقاءات مع ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
موسكو –سبوتنيك. وقال بيكمان لشبكة فوكس نيوز: "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، ولكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي".
وأضاف: "بما أن السيدة الأولى لطيفة للغاية، فستلقي التحية اليوم [الثلاثاء]، ولكن لم يُحدد موعد للقاء أو محادثة جوهرية. لا يوجد أي لقاء مُحدد".
أمس الثلاثاء، اشتكى ترامب في خطابه المطول الذي استمر 56 دقيقة
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه وميلانيا علقا على سلم كهربائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
أعطى ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من زوجته ميلانيا خلال قمة أغسطس في ألاسكا. في رسالتها، طلبت ميلانيا من بوتين حماية الأطفال.