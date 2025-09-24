عربي
القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
صبي ينجو بأعجوبة بعد اختبائه في حجرة عجلات طائرة متجهة من أفغانستان إلى الهند... فيديو
صبي ينجو بأعجوبة بعد اختبائه في حجرة عجلات طائرة متجهة من أفغانستان إلى الهند... فيديو
09:14 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 24.09.2025)
أفادت السلطات الهندية، بأن صبيًا أفغانيًا سافر من كابول إلى دلهي مختبئًا في حجرة عجلات طائرة هبطت في مطار "أنديرا غاندي" الدولي.
وعُثِر على الصبي، التي قدرت السلطات عمره بحوالي 13 عامًا، وهو يتجول على مدرج المطار بالقرب من مكان توقف الطائرة بعد فترة قصيرة من هبوطها صباح الأحد، وفقًا لبيان صادر عن قوة الأمن الصناعي المركزية في الهند.
وأضاف البيان أنّه عند استجوابه، تبيّن للسلطات أنه من قندوز شمال أفغانستان، وأنه سافر مختبئًا في "عجلات الهبوط المركزية الخلفية" لطائرة تابعة لشركة طيران "كام".
كما عُثر على مُكبر صوت أحمر صغير في المنطقة التي كان الصبي يختبئ فيها.
وتبلغ المسافة بين كابول ودلهي حوالي ألف كيلومتر، واستغرقت الرحلة ما يقرب من ساعة ونصف الساعة.
