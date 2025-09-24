https://sarabic.ae/20250924/صبي-ينجو-بأعجوبة-بعد-اختبائه-في-حجرة-عجلات-طائرة-متجهة-من-أفغانستان-إلى-الهند-فيديو-1105198339.html
صبي ينجو بأعجوبة بعد اختبائه في حجرة عجلات طائرة متجهة من أفغانستان إلى الهند... فيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103678/70/1036787058_0:11:3204:1813_1920x0_80_0_0_dae84a93558206ec362cd2ab1e536077.jpg
وعُثِر على الصبي، التي قدرت السلطات عمره بحوالي 13 عامًا، وهو يتجول على مدرج المطار بالقرب من مكان توقف الطائرة بعد فترة قصيرة من هبوطها صباح الأحد، وفقًا لبيان صادر عن قوة الأمن الصناعي المركزية في الهند.وأضاف البيان أنّه عند استجوابه، تبيّن للسلطات أنه من قندوز شمال أفغانستان، وأنه سافر مختبئًا في "عجلات الهبوط المركزية الخلفية" لطائرة تابعة لشركة طيران "كام".كما عُثر على مُكبر صوت أحمر صغير في المنطقة التي كان الصبي يختبئ فيها.وتبلغ المسافة بين كابول ودلهي حوالي ألف كيلومتر، واستغرقت الرحلة ما يقرب من ساعة ونصف الساعة.
09:14 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 24.09.2025)
