عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين
أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين، والتي أحدثت قفزة علمية في علم الفلك. 24.09.2025
أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين

14:41 GMT 24.09.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين، والتي أحدثت قفزة علمية في علم الفلك.
© Photo / EHT Collaboration

أول دليل بصري مباشر على وجود الثقب الأسود الهائل في مركز مسييه 87. يعد ظل الثقب الأسود الظاهر هنا أقرب ما يمكن أن نحصل عليه من صورة للثقب الأسود نفسه، وهو جسم مظلم تمامًا لا يستطيع الضوء الهروب منه.

أول دليل بصري مباشر على وجود الثقب الأسود الهائل في مركز مسييه 87. يعد ظل الثقب الأسود الظاهر هنا أقرب ما يمكن أن نحصل عليه من صورة للثقب الأسود نفسه، وهو جسم مظلم تمامًا لا يستطيع الضوء الهروب منه. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / EHT Collaboration

أول دليل بصري مباشر على وجود الثقب الأسود الهائل في مركز مسييه 87. يعد ظل الثقب الأسود الظاهر هنا أقرب ما يمكن أن نحصل عليه من صورة للثقب الأسود نفسه، وهو جسم مظلم تمامًا لا يستطيع الضوء الهروب منه.

© Photo / ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

التقطت مركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الصورة لحفرة مجهولة الاسم تقع على سهل فاستيتاس بورياليس، وهو سهل واسع يغطي معظم خطوط العرض الشمالية البعيدة للمريخ. الرقعة الدائرية من المادة الزاهية الواقعة في مركز الفوهة هي جليد مائي متبق.

التقطت مركبة &quot;مارس إكسبريس&quot; التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الصورة لحفرة مجهولة الاسم تقع على سهل فاستيتاس بورياليس، وهو سهل واسع يغطي معظم خطوط العرض الشمالية البعيدة للمريخ. الرقعة الدائرية من المادة الزاهية الواقعة في مركز الفوهة هي جليد مائي متبق. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

التقطت مركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الصورة لحفرة مجهولة الاسم تقع على سهل فاستيتاس بورياليس، وهو سهل واسع يغطي معظم خطوط العرض الشمالية البعيدة للمريخ. الرقعة الدائرية من المادة الزاهية الواقعة في مركز الفوهة هي جليد مائي متبق.

CC BY 4.0 / University of Cambridge/Amanda Smith, Nikku Madhusudhan / K2-18b (cropped image)

باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، رصد علماء الفلك بصمات كيميائية لكبريتيد ثنائي الميثيل أو ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي "K2-18b"، الذي يدور حول نجمه في المنطقة الصالحة للحياة.

 باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، رصد علماء الفلك بصمات كيميائية لكبريتيد ثنائي الميثيل أو ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي &quot;K2-18b&quot;، الذي يدور حول نجمه في المنطقة الصالحة للحياة. - سبوتنيك عربي
3/10
CC BY 4.0 / University of Cambridge/Amanda Smith, Nikku Madhusudhan / K2-18b (cropped image)

باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، رصد علماء الفلك بصمات كيميائية لكبريتيد ثنائي الميثيل أو ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي "K2-18b"، الذي يدور حول نجمه في المنطقة الصالحة للحياة.

CC BY-SA 3.0 / Szczureq / Energy distribution in the Universe according to Planck probe measurements, March 2013

توزيع الطاقة في الكون وفقًا لقياسات مسبار "بلانك"، في مارس/ آذار 2013.

توزيع الطاقة في الكون وفقًا لقياسات مسبار &quot;بلانك&quot;، في مارس/ آذار 2013. - سبوتنيك عربي
4/10
CC BY-SA 3.0 / Szczureq / Energy distribution in the Universe according to Planck probe measurements, March 2013

توزيع الطاقة في الكون وفقًا لقياسات مسبار "بلانك"، في مارس/ آذار 2013.

© Photo / NASA/ESA/CSA/Tommaso Treu (UCLA)/Zolt G. Levay (STScI))

صورة للكون العميق التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تم فيها تحديد مجرتين بعيدتين.

صورة للكون العميق التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تم فيها تحديد مجرتين بعيدتين. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / NASA/ESA/CSA/Tommaso Treu (UCLA)/Zolt G. Levay (STScI))

صورة للكون العميق التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تم فيها تحديد مجرتين بعيدتين.

© Photo / ESA/Rosetta/NAVCAM

صورة محسّنة أحادية الإطار التقطت، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، عندما كانت المركبة الفضائية "روزيتا" على بعد 12.1 كم من مركز نواة المذنب "67P" (تشوريوموف-غيراسيمينكو).

صورة محسّنة أحادية الإطار التقطت، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، عندما كانت المركبة الفضائية &quot;روزيتا&quot; على بعد 12.1 كم من مركز نواة المذنب &quot;67P&quot; (تشوريوموف-غيراسيمينكو). - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / ESA/Rosetta/NAVCAM

صورة محسّنة أحادية الإطار التقطت، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، عندما كانت المركبة الفضائية "روزيتا" على بعد 12.1 كم من مركز نواة المذنب "67P" (تشوريوموف-غيراسيمينكو).

© Photo / NASA/Ames Research Center/C. Henze

محاكاة عددية للموجات الثقالية المنبعثة من اندماج ثقبين أسودين. تمثل الخطوط الملونة حول كل ثقب أسود سعة الإشعاع الثقالي، بينما تمثّل الخطوط الزرقاء مدارات الثقوب السوداء، وتمثّل الأسهم الخضراء دورانها.

محاكاة عددية للموجات الثقالية المنبعثة من اندماج ثقبين أسودين. تمثل الخطوط الملونة حول كل ثقب أسود سعة الإشعاع الثقالي، بينما تمثّل الخطوط الزرقاء مدارات الثقوب السوداء، وتمثّل الأسهم الخضراء دورانها. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / NASA/Ames Research Center/C. Henze

محاكاة عددية للموجات الثقالية المنبعثة من اندماج ثقبين أسودين. تمثل الخطوط الملونة حول كل ثقب أسود سعة الإشعاع الثقالي، بينما تمثّل الخطوط الزرقاء مدارات الثقوب السوداء، وتمثّل الأسهم الخضراء دورانها.

© Photo / N.Jeffrey/Dark Energy Survey (DES)

العلماء يرسمون خريطة للمادة المظلمة من 100 مليون مجرة باستخدام الضوء.

العلماء يرسمون خريطة للمادة المظلمة من 100 مليون مجرة باستخدام الضوء. - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / N.Jeffrey/Dark Energy Survey (DES)

العلماء يرسمون خريطة للمادة المظلمة من 100 مليون مجرة باستخدام الضوء.

CC BY-SA 3.0 / Maximilien Brice/CERN / View of the LHC tunnel sector 3-4

منظر لنفق المصادم الكبير "3-4".

منظر لنفق المصادم الكبير &quot;3-4&quot;. - سبوتنيك عربي
9/10
CC BY-SA 3.0 / Maximilien Brice/CERN / View of the LHC tunnel sector 3-4

منظر لنفق المصادم الكبير "3-4".

© Photo / NASA / ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

مسح للمنطقة المركزية لمجرة "هينيز 2-10" القزمة، وهي مجرة ​​انفجار نجمي، يظهر تدفقًا خارجيًا، أو جسرًا من الغاز الساخن يبلغ طوله 230 سنة ضوئية، يربط الثقب الأسود الهائل للمجرة بمنطقة تكوّن النجوم.

مسح للمنطقة المركزية لمجرة &quot;هينيز 2-10&quot; القزمة، وهي مجرة ​​انفجار نجمي، يظهر تدفقًا خارجيًا، أو جسرًا من الغاز الساخن يبلغ طوله 230 سنة ضوئية، يربط الثقب الأسود الهائل للمجرة بمنطقة تكوّن النجوم. - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / NASA / ESA, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

مسح للمنطقة المركزية لمجرة "هينيز 2-10" القزمة، وهي مجرة ​​انفجار نجمي، يظهر تدفقًا خارجيًا، أو جسرًا من الغاز الساخن يبلغ طوله 230 سنة ضوئية، يربط الثقب الأسود الهائل للمجرة بمنطقة تكوّن النجوم.

