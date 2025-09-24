أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين

أول دليل بصري مباشر على وجود الثقب الأسود الهائل في مركز مسييه 87. يعد ظل الثقب الأسود الظاهر هنا أقرب ما يمكن أن نحصل عليه من صورة للثقب الأسود نفسه، وهو جسم مظلم تمامًا لا يستطيع الضوء الهروب منه.
التقطت مركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الصورة لحفرة مجهولة الاسم تقع على سهل فاستيتاس بورياليس، وهو سهل واسع يغطي معظم خطوط العرض الشمالية البعيدة للمريخ. الرقعة الدائرية من المادة الزاهية الواقعة في مركز الفوهة هي جليد مائي متبق.
باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، رصد علماء الفلك بصمات كيميائية لكبريتيد ثنائي الميثيل أو ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي "K2-18b"، الذي يدور حول نجمه في المنطقة الصالحة للحياة.
توزيع الطاقة في الكون وفقًا لقياسات مسبار "بلانك"، في مارس/ آذار 2013.
صورة للكون العميق التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تم فيها تحديد مجرتين بعيدتين.
صورة محسّنة أحادية الإطار التقطت، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، عندما كانت المركبة الفضائية "روزيتا" على بعد 12.1 كم من مركز نواة المذنب "67P" (تشوريوموف-غيراسيمينكو).
محاكاة عددية للموجات الثقالية المنبعثة من اندماج ثقبين أسودين. تمثل الخطوط الملونة حول كل ثقب أسود سعة الإشعاع الثقالي، بينما تمثّل الخطوط الزرقاء مدارات الثقوب السوداء، وتمثّل الأسهم الخضراء دورانها.
العلماء يرسمون خريطة للمادة المظلمة من 100 مليون مجرة باستخدام الضوء.
منظر لنفق المصادم الكبير "3-4".
مسح للمنطقة المركزية لمجرة "هينيز 2-10" القزمة، وهي مجرة انفجار نجمي، يظهر تدفقًا خارجيًا، أو جسرًا من الغاز الساخن يبلغ طوله 230 سنة ضوئية، يربط الثقب الأسود الهائل للمجرة بمنطقة تكوّن النجوم.
