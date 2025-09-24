أهم 10 اكتشافات فضائية في القرن الحادي والعشرين

أول دليل بصري مباشر على وجود الثقب الأسود الهائل في مركز مسييه 87. يعد ظل الثقب الأسود الظاهر هنا أقرب ما يمكن أن نحصل عليه من صورة للثقب الأسود نفسه، وهو جسم مظلم تمامًا لا يستطيع الضوء الهروب منه.