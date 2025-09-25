https://sarabic.ae/20250925/إدارة-ترامب-تسعى-لتطبيق-عقوبة-الإعدام-في-جميع-أنحاء-الولايات-المتحدة-1105276569.html
إدارة ترامب تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة
إدارة ترامب تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة أن مكتبها يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T21:43+0000
2025-09-25T21:43+0000
2025-09-25T21:43+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الاعدام
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقالت بوندي للصحفيين، خلال مراسم توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن: "نسعى لتحقيق ذلك ليس فقط في واشنطن العاصمة، بل في جميع أنحاء البلاد".ووقع ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن، موجّهًا المدعية العامة بام بوندي والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بتطبيق العقوبة في القضايا التي تستوجب ذلك.وقال أمين شؤون الموظفين في البيت الأبيض، ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: "هذا مذكرة رئاسية توجه المدعية العامة والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، بتنفيذ عقوبة الإعدام بالكامل هنا في واشنطن، حيث تشير الأدلة ووقائع القضية إلى ضرورة استخدامها".
https://sarabic.ae/20210702/الولايات-المتحدة-تجمد-تطبيق-عقوبات-الإعدام-1049441600.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الاعدام, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الاعدام, العالم
إدارة ترامب تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة
أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة أن مكتبها يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت بوندي للصحفيين، خلال مراسم توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن: "نسعى لتحقيق ذلك ليس فقط في واشنطن العاصمة، بل في جميع أنحاء البلاد".
ووقع ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن
، موجّهًا المدعية العامة بام بوندي والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بتطبيق العقوبة في القضايا التي تستوجب ذلك.
وقال أمين شؤون الموظفين في البيت الأبيض، ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: "هذا مذكرة رئاسية توجه المدعية العامة والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، بتنفيذ عقوبة الإعدام بالكامل هنا في واشنطن، حيث تشير الأدلة ووقائع القضية إلى ضرورة استخدامها".