عاجل- بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
أمساليوم
بث مباشر
إدارة ترامب تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة
إدارة ترامب تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة
أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة أن مكتبها يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت بوندي للصحفيين، خلال مراسم توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن: "نسعى لتحقيق ذلك ليس فقط في واشنطن العاصمة، بل في جميع أنحاء البلاد".ووقع ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن، موجّهًا المدعية العامة بام بوندي والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بتطبيق العقوبة في القضايا التي تستوجب ذلك.وقال أمين شؤون الموظفين في البيت الأبيض، ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: "هذا مذكرة رئاسية توجه المدعية العامة والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، بتنفيذ عقوبة الإعدام بالكامل هنا في واشنطن، حيث تشير الأدلة ووقائع القضية إلى ضرورة استخدامها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة أن مكتبها يسعى لتطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت بوندي للصحفيين، خلال مراسم توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن: "نسعى لتحقيق ذلك ليس فقط في واشنطن العاصمة، بل في جميع أنحاء البلاد".
حبل إعدام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2021
الولايات المتحدة تجمد تطبيق عقوبات الإعدام
2 يوليو 2021, 11:34 GMT
ووقع ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن، موجّهًا المدعية العامة بام بوندي والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بتطبيق العقوبة في القضايا التي تستوجب ذلك.
وقال أمين شؤون الموظفين في البيت الأبيض، ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: "هذا مذكرة رئاسية توجه المدعية العامة والمدعية الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، جينين بيرو، بتنفيذ عقوبة الإعدام بالكامل هنا في واشنطن، حيث تشير الأدلة ووقائع القضية إلى ضرورة استخدامها".
