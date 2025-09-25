https://sarabic.ae/20250925/الأمر-لا-يحتمل-فيريرا-يوجه-طلبا-عاجلا-لإدارة-الزمالك-قبل-القمة-مع-الأهلي-1105240648.html

الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي

الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي

وجه يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لتسوية مستحقات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في قمة...

وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل". ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في الثامنة من مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك حاليًا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.وتُعد مباراة القمة اختبارًا حاسمًا للزمالك، خاصة في ظل الضغوط المالية والمعنوية التي يواجهها الفريق.

