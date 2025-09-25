عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي
الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل القمة مع الأهلي
وجه يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، طلبًا عاجلًا إلى إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لتسوية مستحقات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.
وفقًا لتقرير قناة "الحياة" المصرية، أعرب فيريرا عن استيائه من الوضع الحالي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، مؤكدًا أن "الأمر لا يحتمل".

وطالب المدير الفني إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين فورًا، محذرًا من أن الوضع المالي الحالي قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق في مباراة القمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في الثامنة من مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك حاليًا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.
وتُعد مباراة القمة اختبارًا حاسمًا للزمالك، خاصة في ظل الضغوط المالية والمعنوية التي يواجهها الفريق.
