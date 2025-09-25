https://sarabic.ae/20250925/المجر-الاتحاد-الأوروبي-يكثف-ضغوطه-على-بودابست-قبل-انتخابات-2026-1105229447.html
المجر: الاتحاد الأوروبي يكثف ضغوطه على بودابست قبل انتخابات 2026
المجر: الاتحاد الأوروبي يكثف ضغوطه على بودابست قبل انتخابات 2026
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يزيد من ضغوطه على بلاده مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 2026. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T01:20+0000
2025-09-25T01:20+0000
2025-09-25T01:20+0000
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وأوضح سيارتو، في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك ضغوط مستمرة علينا من قبل الاتحاد الأوروبي. فمنذ عام 2010، منذ أن فزنا بالانتخابات، وبروكسل تمارس ضغوطها علينا، وقد اعتدنا هذا الشعور.وأضاف: "لكن الضغوط الآن تتصاعد لأن الانتخابات ستُجرى العام المقبل، ومن الواضح أن بروكسل تريد إقصاء هذه الحكومة. إنهم يريدون حكومة دمية تجلس في مكاتب السلطة".يُذكر أن المجر ستجري انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان 2026.
https://sarabic.ae/20250811/سيارتو-المجر-ستمنع-محاولات-الاتحاد-الأوروبي-لتقويض-القمة-الروسية-الأمريكية-1103619693.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
المجر: الاتحاد الأوروبي يكثف ضغوطه على بودابست قبل انتخابات 2026
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يزيد من ضغوطه على بلاده مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 2026.
وأوضح سيارتو، في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك ضغوط مستمرة علينا من قبل الاتحاد الأوروبي. فمنذ عام 2010، منذ أن فزنا بالانتخابات، وبروكسل تمارس ضغوطها علينا، وقد اعتدنا هذا الشعور.
وأضاف: "لكن الضغوط الآن تتصاعد
لأن الانتخابات ستُجرى العام المقبل، ومن الواضح أن بروكسل تريد إقصاء هذه الحكومة. إنهم يريدون حكومة دمية تجلس في مكاتب السلطة".
يُذكر أن المجر ستجري انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان 2026.