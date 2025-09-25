https://sarabic.ae/20250925/بعد-الصدمة-الرقمية-لماذا-لا-يزال-الكتاب-يتفوق-على-الشاشة؟-1105252182.html

بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟

بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك": مستقبل القراءة التقليدية والسريعة. 25.09.2025

لا يمكن تجاهل أن الحداثة جعلت الحصول على المعلومة، والبحث في المراجع والمجلدات، أمراً في غاية السهولة، واختصرت على الطلبة والباحثين والمثقفين وقتاً وجهداً كبيرين، وهي من إيجابيات التطور التكنولوجي، وهذا هو الفرق بينها وبين الكتاب، الذي يمنح القارئ تجربة معرفية غنية، وتزيد من نسبة رسوخ المعلومة في العقلين الظاهر والباطن، إضافة إلى زيادة التركيز، على عكس القراءة الرقمية.حول هذا الموضوع، قالت مؤسسة إضاءات الفكر للقراءة السريعة والباحثة في علوم العقل، الأستاذة نزهة اليمني:وأضافت اليمني في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

