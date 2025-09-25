عربي
بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟
بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول خطر عقاقير "الباراسيتامول"، جدلا واسعا في الأوساط العلمية، حيث انتقد الخبراء سياسة وزارة الصحة الأمريكية...
تابعنا عبر
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول خطر عقاقير "الباراسيتامول"، جدلا واسعا في الأوساط العلمية، حيث انتقد الخبراء سياسة وزارة الصحة الأمريكية وحذروا من أن الألعاب السياسية يمكن أن تتحول إلى مشاكل حقيقية لصحة النساء الحوامل وأطفالهن.
وقال الطبيب أليكسي فودوفوزوف: "انتقد المجتمع العلمي والطبي الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، هذا البيان بشدة. ومع ذلك، فإنه لم يكن بمثابة مفاجأة".
وأضاف: "كان هذا متوقعا ، نظرا لأن وزارة الصحة الأمريكية لم يكن يرأسها ناشط مناهض للتطعيم فحسب، بل كان يرأسها رمز للحركة المناهضة للتطعيم".
مكافحة التوحد هي فكرة ثابتة لوزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، الذي تم تعيينه في المنصب بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب يحذر فئة معينة من تناول "الباراسيتامول"... ووكالة طبية ترد
23 سبتمبر, 13:38 GMT
في السابق، كناشط، حارب كينيدي انتشار التوحد، وحتى قارن العدد المتزايد من الأطفال المصابين بالتوحد في الولايات المتحدة بالمحرقة.
على هذا الأساس، جعل ممثل العائلة الشهيرة رأس المال السياسي لنفسه، وسمعة سيئة في المجتمع العلمي، على مدى العقود الماضية، جادل كينيدي جونيور بأن التطعيمات واستخدام الأدوية التي يزعم أنها تحتوي على الزئبق تؤدي إلى التوحد.
وقد استخدم مركب الثيومرسال المحتوي على الزئبق بالفعل كمادة حافظة في اللقاحات، ولكن لم يثبت ضرره، على الرغم من ذلك، بحلول أوائل عام 2000، تم استبعاد المادة من إنتاج لقاحات الأطفال.
ومع ذلك، استمر الناشط المناهض للتطعيم في التأكيد علنا على الصلة بين التوحد والزئبق في العقاقير، طالما تمكن المجتمع الطبي في الولايات المتحدة من حماية اللقاحات، فلن يتم إلغاؤها. ومع ذلك ، فقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه.

نظرا لأن الهجوم على التطعيمات لم يستخدم بعد "لهزيمة التوحد" ، فقد وجد كينيدي جونيور طريقة أخرى، كان سبب الهجوم على الباراسيتامول ورقة علمية نشرت في أغسطس 2024، كان هناك بالفعل بعض الارتباط بين استخدام الدواء من قبل النساء الحوامل وولادة طفل مصاب باضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن وفقا للخبراء، توصل المسؤولون إلى استنتاجات خاطئة من هذا.

وأوضح فودوفوزوف، لوكالة "سبوتنيك":" لم تكن هذه دراسة مستقلة ، بل مراجعة لـ 46 دراسة وبائية نشرت سابقا، ثمانية منهم فقط تعاملوا بشكل مباشر مع تطور التوحد عند الأطفال، علاوة على ذلك، كان التأثير الوقائي للباراسيتامول واضحا في أربع دراسات ، ولكن لسبب ما تم تجاهله".

ليس لدينا فكرة

قال فودوفوزوف: "المراجعة لا تقدم ادعاءات حول مخاطر الباراسيتامول، بل تطرح فقط فرضيات حذرة مفادها أن الدواء يخترق حاجز المشيمة وربما يسبب تغيرات جينية".

ومع ذلك، على الرغم من أن هذا الدواء موجود في السوق منذ أكثر من مائة عام، ما زلنا لا نعرف عن آليته الجزيئية. ليس لدينا أي فكرة عن كيفية عملها على أكثر المستويات دقة، مما يعني أنه لا يمكننا الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

أدوية باراسيتامول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
في أستراليا.. قرار وشيك بتقييد مبيعات "الباراسيتامول".. لماذا؟
12 مايو 2022, 11:05 GMT
ويشير إلى أن الدراسات التي تمت مراجعتها في المراجعة قائمة على الملاحظة. هذا يعني أنه ، على سبيل المثال ، لم تكن هناك مجموعة تحكم لاختبار الفرضية. لذلك ، تنشأ حالات يصعب فيها تحديد سبب وتأثير ما يحدث.

لماذا تأخذ النساء الحوامل الباراسيتامول؟

أوضح فودوفوزوف: "على الأرجح، لأنهم أصيبوا بعدوى فيروسية، مثل الأنفلونزا، هناك العديد من الأعمال التي تكون فيها جودة الأدلة أفضل بكثير، وتقول إن الفيروس قادر بالفعل على اختراق حاجز المشيمة، مما يؤثر على الجهاز العصبي للجنين النامي، أي أن سبب التوحد قد لا يكون الدواء، بل المرض، لكنه أكثر ملاءمة سياسيا لإلقاء اللوم على المخدرات".
وأضاف الخبير: تم تفسير الزيادة في عدد الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد في العقود الأخيرة من خلال تغيير في التصنيف، قام الأطباء بتوسيع معايير إجراء مثل هذا التشخيص بشكل كبير، في الوقت نفسه ، لا يعرف العلم بالضبط ما الذي يؤدي إلى التوحد.
وكلما تمت دراسة المزيد من التوحد، زادت الأدلة على أن نسبة كبيرة من الحالات لها أسباب وراثية، ولكن هناك أيضا عوامل خطر، ربما بشكل غير مباشر، من خلال علم الوراثة، أو ربما بشكل مباشر تؤثر على خطر الإصابة بالاضطراب، كالسن الأكبر للوالدين في وقت ولادة الطفل، والولادات السابقة الأخيرة (أقل من 12 شهرا)، وداء السكري الأمومي، والولادة المبكرة، ونقص الأكسجة الشديد أثناء الولادة، وتناول حمض الفالبرويك (عقار ديباكين المضاد للصرع).
طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد
