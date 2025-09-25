https://sarabic.ae/20250925/بعد-تصريحات-ترامب-هل-الباراسيتامول-يسبب-التوحد-لدى-الأطفال؟-1105232651.html

بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟

بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول خطر عقاقير "الباراسيتامول"، جدلا واسعا في الأوساط العلمية، حيث انتقد الخبراء سياسة وزارة الصحة الأمريكية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T06:44+0000

2025-09-25T06:44+0000

2025-09-25T06:44+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/42/1043274279_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f64d5ec187e88caa3bc2f287f486000b.jpg

وقال الطبيب أليكسي فودوفوزوف: "انتقد المجتمع العلمي والطبي الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، هذا البيان بشدة. ومع ذلك، فإنه لم يكن بمثابة مفاجأة".وأضاف: "كان هذا متوقعا ، نظرا لأن وزارة الصحة الأمريكية لم يكن يرأسها ناشط مناهض للتطعيم فحسب، بل كان يرأسها رمز للحركة المناهضة للتطعيم".في السابق، كناشط، حارب كينيدي انتشار التوحد، وحتى قارن العدد المتزايد من الأطفال المصابين بالتوحد في الولايات المتحدة بالمحرقة.وقد استخدم مركب الثيومرسال المحتوي على الزئبق بالفعل كمادة حافظة في اللقاحات، ولكن لم يثبت ضرره، على الرغم من ذلك، بحلول أوائل عام 2000، تم استبعاد المادة من إنتاج لقاحات الأطفال.ومع ذلك، استمر الناشط المناهض للتطعيم في التأكيد علنا على الصلة بين التوحد والزئبق في العقاقير، طالما تمكن المجتمع الطبي في الولايات المتحدة من حماية اللقاحات، فلن يتم إلغاؤها. ومع ذلك ، فقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه.وأوضح فودوفوزوف، لوكالة "سبوتنيك":" لم تكن هذه دراسة مستقلة ، بل مراجعة لـ 46 دراسة وبائية نشرت سابقا، ثمانية منهم فقط تعاملوا بشكل مباشر مع تطور التوحد عند الأطفال، علاوة على ذلك، كان التأثير الوقائي للباراسيتامول واضحا في أربع دراسات ، ولكن لسبب ما تم تجاهله".ليس لدينا فكرةقال فودوفوزوف: "المراجعة لا تقدم ادعاءات حول مخاطر الباراسيتامول، بل تطرح فقط فرضيات حذرة مفادها أن الدواء يخترق حاجز المشيمة وربما يسبب تغيرات جينية".ويشير إلى أن الدراسات التي تمت مراجعتها في المراجعة قائمة على الملاحظة. هذا يعني أنه ، على سبيل المثال ، لم تكن هناك مجموعة تحكم لاختبار الفرضية. لذلك ، تنشأ حالات يصعب فيها تحديد سبب وتأثير ما يحدث.لماذا تأخذ النساء الحوامل الباراسيتامول؟أوضح فودوفوزوف: "على الأرجح، لأنهم أصيبوا بعدوى فيروسية، مثل الأنفلونزا، هناك العديد من الأعمال التي تكون فيها جودة الأدلة أفضل بكثير، وتقول إن الفيروس قادر بالفعل على اختراق حاجز المشيمة، مما يؤثر على الجهاز العصبي للجنين النامي، أي أن سبب التوحد قد لا يكون الدواء، بل المرض، لكنه أكثر ملاءمة سياسيا لإلقاء اللوم على المخدرات".وكلما تمت دراسة المزيد من التوحد، زادت الأدلة على أن نسبة كبيرة من الحالات لها أسباب وراثية، ولكن هناك أيضا عوامل خطر، ربما بشكل غير مباشر، من خلال علم الوراثة، أو ربما بشكل مباشر تؤثر على خطر الإصابة بالاضطراب، كالسن الأكبر للوالدين في وقت ولادة الطفل، والولادات السابقة الأخيرة (أقل من 12 شهرا)، وداء السكري الأمومي، والولادة المبكرة، ونقص الأكسجة الشديد أثناء الولادة، وتناول حمض الفالبرويك (عقار ديباكين المضاد للصرع).طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد

https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يحذر-فئة-معينة-من-تناول-الباراسيتامول-ووكالة-طبية-ترد----1105164646.html

https://sarabic.ae/20220512/في-أستراليا-قرار-وشيك-بتقييد-مبيعات-الباراسيتامول-لماذا؟-1062140256.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم