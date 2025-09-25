ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية
ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية
ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات للوكالات الفدرالية بإعداد خطط لخفض أعداد الموظفين في حال وقوع إغلاق حكومي. 25.09.2025
2025-09-25T02:31+0000
2025-09-25T02:38+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وبحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها مجلة "بوليتيكو" قبل توزيعها على الوكالات، طلب المكتب من كل جهة فدرالية تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستتوقف عند انتهاء التمويل المرن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ولا يتوافر لها مصدر تمويل بديل. في هذه الحالات، أوعز المكتب للوكالات بوضع خطط لفصل الموظفين بشكل نهائي، وليس الاكتفاء بالإجازات المؤقتة التي كانت تُعتمد في إغلاقات سابقة.وتمثل هذه الخطوة تحوّلاً كبيراً في آلية التعامل مع الإغلاقات الحكومية، إذ جرت العادة خلال العقود الماضية أن يتم تسريح الموظفين مؤقتاً ثم إعادتهم فور إعادة فتح الحكومة وإقرار التمويل من الكونغرس. أما الآن، فيبدو أن مدير المكتب، راس فويت، يستخدم التهديد بالفصل الدائم كأداة ضغط في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن الميزانية.وأشار نص المذكرة إلى أن "البرامج التي لم تستفد من تمويل إلزامي إضافي ستكون الأكثر تضرراً من الإغلاق". كما طُلب من الوكالات رفع خططها المقترحة إلى مكتب الإدارة والميزانية، وإصدار إشعارات للموظفين حتى لو كانوا من الفئات المستثناة عادةً أو ممن يُحالون إلى إجازة مؤقتة أثناء توقف التمويل.والجمعة الماضية، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويلها مؤقتًا.وقال ترامب للصحفيين: "سنواصل التفاوض مع الديمقراطيين، لكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة لبعض الوقت".ويأتي هذا التطور بينما يواجه الكونغرس مأزقاً حاداً قبل أيام قليلة من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، فقد مرّر مجلس النواب مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا تمريره، مطالبين الجمهوريين بالجلوس للتفاوض على حزمة تمويلية شاملة قد تتضمن تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).
https://sarabic.ae/20250919/ترامب-لا-يستبعد-إغلاق-الحكومة-الأمريكية--1105051346.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة الأمريكية, العالم

ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

02:31 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 02:38 GMT 25.09.2025)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات للوكالات الفدرالية بإعداد خطط لخفض أعداد الموظفين في حال وقوع إغلاق حكومي.
وبحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها مجلة "بوليتيكو" قبل توزيعها على الوكالات، طلب المكتب من كل جهة فدرالية تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستتوقف عند انتهاء التمويل المرن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ولا يتوافر لها مصدر تمويل بديل. في هذه الحالات، أوعز المكتب للوكالات بوضع خطط لفصل الموظفين بشكل نهائي، وليس الاكتفاء بالإجازات المؤقتة التي كانت تُعتمد في إغلاقات سابقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
ترامب لا يستبعد إغلاق الحكومة الأمريكية
19 سبتمبر, 23:44 GMT
وتمثل هذه الخطوة تحوّلاً كبيراً في آلية التعامل مع الإغلاقات الحكومية، إذ جرت العادة خلال العقود الماضية أن يتم تسريح الموظفين مؤقتاً ثم إعادتهم فور إعادة فتح الحكومة وإقرار التمويل من الكونغرس. أما الآن، فيبدو أن مدير المكتب، راس فويت، يستخدم التهديد بالفصل الدائم كأداة ضغط في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن الميزانية.
وأشار نص المذكرة إلى أن "البرامج التي لم تستفد من تمويل إلزامي إضافي ستكون الأكثر تضرراً من الإغلاق". كما طُلب من الوكالات رفع خططها المقترحة إلى مكتب الإدارة والميزانية، وإصدار إشعارات للموظفين حتى لو كانوا من الفئات المستثناة عادةً أو ممن يُحالون إلى إجازة مؤقتة أثناء توقف التمويل.
والجمعة الماضية، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويلها مؤقتًا.
وقال ترامب للصحفيين: "سنواصل التفاوض مع الديمقراطيين، لكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة لبعض الوقت".
ويأتي هذا التطور بينما يواجه الكونغرس مأزقاً حاداً قبل أيام قليلة من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، فقد مرّر مجلس النواب مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا تمريره، مطالبين الجمهوريين بالجلوس للتفاوض على حزمة تمويلية شاملة قد تتضمن تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).
