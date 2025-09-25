https://sarabic.ae/20250925/ترامب-يستعد-لعمليات-فصل-جماعي-قبيل-إغلاق-محتمل-للحكومة-الأمريكية-1105229575.html

ترامب يستعد لعمليات فصل جماعي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض أصدر تعليمات للوكالات الفدرالية بإعداد خطط لخفض أعداد الموظفين في حال وقوع إغلاق حكومي. 25.09.2025

وبحسب مذكرة داخلية اطّلعت عليها مجلة "بوليتيكو" قبل توزيعها على الوكالات، طلب المكتب من كل جهة فدرالية تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستتوقف عند انتهاء التمويل المرن في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ولا يتوافر لها مصدر تمويل بديل. في هذه الحالات، أوعز المكتب للوكالات بوضع خطط لفصل الموظفين بشكل نهائي، وليس الاكتفاء بالإجازات المؤقتة التي كانت تُعتمد في إغلاقات سابقة.وتمثل هذه الخطوة تحوّلاً كبيراً في آلية التعامل مع الإغلاقات الحكومية، إذ جرت العادة خلال العقود الماضية أن يتم تسريح الموظفين مؤقتاً ثم إعادتهم فور إعادة فتح الحكومة وإقرار التمويل من الكونغرس. أما الآن، فيبدو أن مدير المكتب، راس فويت، يستخدم التهديد بالفصل الدائم كأداة ضغط في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن الميزانية.وأشار نص المذكرة إلى أن "البرامج التي لم تستفد من تمويل إلزامي إضافي ستكون الأكثر تضرراً من الإغلاق". كما طُلب من الوكالات رفع خططها المقترحة إلى مكتب الإدارة والميزانية، وإصدار إشعارات للموظفين حتى لو كانوا من الفئات المستثناة عادةً أو ممن يُحالون إلى إجازة مؤقتة أثناء توقف التمويل.والجمعة الماضية، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويلها مؤقتًا.وقال ترامب للصحفيين: "سنواصل التفاوض مع الديمقراطيين، لكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة لبعض الوقت".ويأتي هذا التطور بينما يواجه الكونغرس مأزقاً حاداً قبل أيام قليلة من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، فقد مرّر مجلس النواب مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا تمريره، مطالبين الجمهوريين بالجلوس للتفاوض على حزمة تمويلية شاملة قد تتضمن تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).

