دولة أوروبية تعلن فرض حظر سفر على نتنياهو
أعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، حظرا على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية جرائم حرب ارتُكبت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
وأعلنت حكومة سلوفينيا أن الخطوة جاءت في أعقاب حظر أعلنته في يوليو/ تموز 2024 ضد وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وقالت الحكومة السلوفينية في بيان: "بهذه الخطوة، تُرسل الحكومة رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
وفرضت سلوفينيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس/ آب 2025، كما فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.