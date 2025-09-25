https://sarabic.ae/20250925/دولة-أوروبية-تعلن-فرض-حظر-سفر-على-نتنياهو-1105256607.html

دولة أوروبية تعلن فرض حظر سفر على نتنياهو

دولة أوروبية تعلن فرض حظر سفر على نتنياهو

سبوتنيك عربي

أعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، حظرا على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية جرائم حرب ارتُكبت... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T15:07+0000

2025-09-25T15:07+0000

2025-09-25T15:07+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg

وأعلنت حكومة سلوفينيا أن الخطوة جاءت في أعقاب حظر أعلنته في يوليو/ تموز 2024 ضد وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.وقالت الحكومة السلوفينية في بيان: "بهذه الخطوة، تُرسل الحكومة رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام الدائم لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.وفرضت سلوفينيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس/ آب 2025، كما فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

https://sarabic.ae/20250925/نتنياهو-أتفق-مع-الرئيس-الأمريكي-على-الحاجة-لاستكمال-أهداف-الحرب-في-غزة--1105231718.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم