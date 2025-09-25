https://sarabic.ae/20250925/نتنياهو-أتفق-مع-الرئيس-الأمريكي-على-الحاجة-لاستكمال-أهداف-الحرب-في-غزة--1105231718.html

نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة

نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T05:46+0000

2025-09-25T05:46+0000

2025-09-25T05:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "أتفق مع ترامب على أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، هزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مع قادة دول عربية وإسلامية. ووصف ويتكوف الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بـ"المثمر للغاية"، مشيراً إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار. وأضاف: "نحن واثقون من إمكانية الإعلان عن تقدم ملموس في الأيام القادمة".ونقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما خلال الاجتماع "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250924/إعلام-إسرائيلي-ترامب-يعرض-خطته-للسلام-في-الشرق-الأوسط-وغزة-على-عدد-من-القادة-العرب-1105221359.html

https://sarabic.ae/20250924/رئيس-الوزراء-المصري-بدأنا-تدريب-قوات-فلسطينية-استعدادا-لليوم-التالي-لحرب-غزة-1105213733.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, غزة