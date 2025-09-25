نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة
نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T05:46+0000
2025-09-25T05:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg
وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "أتفق مع ترامب على أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، هزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مع قادة دول عربية وإسلامية. ووصف ويتكوف الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بـ"المثمر للغاية"، مشيراً إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار. وأضاف: "نحن واثقون من إمكانية الإعلان عن تقدم ملموس في الأيام القادمة".ونقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما خلال الاجتماع "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "أتفق مع ترامب على أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، هزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
إعلام إسرائيلي: ترامب يعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط وغزة على عدد من القادة العرب
أمس, 18:55 GMT
وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مع قادة دول عربية وإسلامية.
وأعرب ويتكوف، خلال قمة كونكورديا في نيويورك، عن تفاؤله بإحراز "اختراق" وشيك في المفاوضات، دون الخوض في تفاصيل الخطة، وفقاً لشبكة إعلام أمريكية.
ووصف ويتكوف الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بـ"المثمر للغاية"، مشيراً إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
رئيس الوزراء المصري: بدأنا تدريب قوات فلسطينية استعدادا لليوم التالي لحرب غزة
أمس, 15:37 GMT
وأضاف: "نحن واثقون من إمكانية الإعلان عن تقدم ملموس في الأيام القادمة".
ونقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما خلال الاجتماع "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس.
كما أصدر قادة الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن إنهاء الحرب في القطاع يمثل "الخطوة الأولى نحو السلام".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
