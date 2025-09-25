https://sarabic.ae/20250925/نتنياهو-أتفق-مع-الرئيس-الأمريكي-على-الحاجة-لاستكمال-أهداف-الحرب-في-غزة--1105231718.html
نتنياهو: أتفق مع الرئيس الأمريكي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "أتفق مع ترامب على أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، هزيمة حماس، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مع قادة دول عربية وإسلامية. ووصف ويتكوف الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بـ"المثمر للغاية"، مشيراً إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار. وأضاف: "نحن واثقون من إمكانية الإعلان عن تقدم ملموس في الأيام القادمة".ونقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما خلال الاجتماع "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "أتفق مع ترامب على أهداف الحرب، وهي إعادة جميع الرهائن، هزيمة حماس
، وتوسيع دائرة السلام في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مع قادة دول عربية وإسلامية.
وأعرب ويتكوف، خلال قمة كونكورديا في نيويورك، عن تفاؤله بإحراز "اختراق" وشيك في المفاوضات، دون الخوض في تفاصيل الخطة، وفقاً لشبكة إعلام أمريكية.
ووصف ويتكوف الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين بـ"المثمر للغاية"، مشيراً إلى أن خطة ترامب
للسلام في الشرق الأوسط وغزة تتناول الهموم الإسرائيلية ومخاوف دول الجوار.
وأضاف: "نحن واثقون من إمكانية الإعلان عن تقدم ملموس في الأيام القادمة".
ونقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب وويتكوف قدما خلال الاجتماع "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد حماس.
كما أصدر قادة الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن إنهاء الحرب في القطاع يمثل "الخطوة الأولى نحو السلام".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.