الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ

الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ

26.09.2025

وقالت الخارجية في بيان: "الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى ما يقرب من 30 عامًا لم تتخذ أي خطوات من أجل المصادقة على المعاهدة، وفي ظل هذا الوضع نعتبر من غير المقبول إلقاء اللوم على كوريا الشمالية، التي يرتبط موقفها بضغط غير مسبوق تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها عليها".وأضافت أن هذا الواقع حال دون إمكانية موافقة روسيا على "إعلان ختامي" صدر عن المؤتمر الرابع عشر لتشجيع دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ما جعل – بحسب الخارجية – مشاركة موسكو في هذا الاجتماع "بلا جدوى حتى في صفة مراقب".وأكد البيان أن موسكو لا يمكنها الانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر لتعزيز دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والذي عُقد في 26 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب تضمّنه اتهامات لبيونغ يانغ، معتبرة ذلك "مخالفًا لأهداف المؤتمر".وأكدت الخارجية أن روسيا ما زالت متمسكة بمبادئ المعاهدة، مشيرة إلى استكمال بناء الجزء الروسي من نظام المراقبة الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 كدليل على التزامها، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تحقيق دخول المعاهدة حيز التنفيذ "لا يعتمد على موسكو وحدها".يشار إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر/أيلول 1996 وقدمت للمصادقة عليها في 24 من الشهر نفسه في نيويورك بالولايات المتحدة.ووضعت الوثيقة للمرة الأولى قيودا كبيرة على التجارب النووية في ثلاث بيئات وأرست أساسا متينا للجهود الدولية الرامية لمواصلة عملية حظرها.وبحلول فبراير/شباط 2023 تم التوقيع على المعاهدة من قبل 186 دولة وصادقت عليها 178 دولة. وصادقت روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000.ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن إذ ينبغي أن تصدق عليها 44 دولة مدرجة في الملحق 2 للمعاهدة، ومن بين هذه الدول صدقت 36 دولة بما فيها ثلاث دول نووية هي روسيا وبريطانيا وفرنسا، فيما لم توقع من بين الدول الثماني المتبقية ثلاث دول وهي الهند وكوريا الشمالية وباكستان.أما الدول الخمس المتبقية وهي الولايات المتحدة والصين ومصر وإسرائيل وإيران فقد وقعت على المعاهدة لكنها لم تصدق عليها حتى الآن.

