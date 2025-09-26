السلطات اللبنانية تفرج عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة 14 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/السلطات-اللبنانية-تفرج-عن-حاكم-مصرف-لبنان-رياض-سلامة-بكفالة-14-مليون-دولار-1105312287.html
السلطات اللبنانية تفرج عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة 14 مليون دولار
السلطات اللبنانية تفرج عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة 14 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أفرجت السلطات اللبنانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما نفذ أمر المحكمة الذي يتضمن دفع كفالة تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار، إضافة إلى 5 مليارات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T19:52+0000
2025-09-26T19:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg
ذكرت ذلك " الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، نقلا عن المحامي مارك حبقة، وكيل الدفاع عن سلامة، الذي أكد ذلك، مشيرا إلى أن الغرامة فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت مقابل إخلاء سبيله وإخراجه من السجن.ولفتت الوكالة إلى أن رياض سلامة، محبوس منذ نحو 13 شهرا، بتهمة "اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان وتبييض الأموال وهدر أموال عامة".كما أشارت الوكالة إلى أنه رغم الإفراج عن سلامة، إلا أن المحكمة أمرت بمنعه من السفر لمدة عام اعتبارا من موعد الإفراج عنه، اليوم الجمعة.وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق في سبتمبر/ أيلول 2024، ووجهت له تهم الاختلاس والتزوير وامتلاك أصول عقارية ومصرفية في أوروبا بشكل غير قانوني.وقبل أشهر، تم نقل سلامة البالغ من العمر 75 عاما، إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان رغم أنه تم تخفيضها مقارنة بـ 20 مليون دولار تضمنها حكم المحكمة السابق في أغسطس/ آب الماضي.
https://sarabic.ae/20240903/توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-رياض-سلامة-1092355465.html
https://sarabic.ae/20250715/مصرف-لبنان-المركزي-يحظر-التعامل-مع-مؤسسة-القرض-الحسن-التابعة-لـحزب-الله-1102701003.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_482aa2154aba293854fd8ef3ea8e2eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان

السلطات اللبنانية تفرج عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة 14 مليون دولار

19:52 GMT 26.09.2025
© AFP 2023 / -حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أفرجت السلطات اللبنانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما نفذ أمر المحكمة الذي يتضمن دفع كفالة تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار، إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية.
ذكرت ذلك " الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، نقلا عن المحامي مارك حبقة، وكيل الدفاع عن سلامة، الذي أكد ذلك، مشيرا إلى أن الغرامة فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت مقابل إخلاء سبيله وإخراجه من السجن.
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
3 سبتمبر 2024, 13:21 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن رياض سلامة، محبوس منذ نحو 13 شهرا، بتهمة "اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان وتبييض الأموال وهدر أموال عامة".
كما أشارت الوكالة إلى أنه رغم الإفراج عن سلامة، إلا أن المحكمة أمرت بمنعه من السفر لمدة عام اعتبارا من موعد الإفراج عنه، اليوم الجمعة.
احتجاجات أمام مصرف لبنان ضد التعميم 169 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله"
15 يوليو, 12:40 GMT
وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق في سبتمبر/ أيلول 2024، ووجهت له تهم الاختلاس والتزوير وامتلاك أصول عقارية ومصرفية في أوروبا بشكل غير قانوني.
وقبل أشهر، تم نقل سلامة البالغ من العمر 75 عاما، إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان رغم أنه تم تخفيضها مقارنة بـ 20 مليون دولار تضمنها حكم المحكمة السابق في أغسطس/ آب الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала