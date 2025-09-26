https://sarabic.ae/20250926/ترامب-نجري-مفاوضات-مكثفة-منذ-4-أيام--من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-ناجح-ومكتمل-بشأن-غزة-1105315349.html

ترامب: نجري مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام للتوصل إلى اتفاق "ناجح ومكتمل" بشأن غزة

ترامب: نجري مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام للتوصل إلى اتفاق "ناجح ومكتمل" بشأن غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن مفاوضات "مكثفة للغاية" تجري منذ أربعة أيام بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة، مشددًا على أنها ستستمر "طالما... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب أن هناك "نوايا حسنة وحماسة من الجميع لتجاوز هذه الفترة العصيبة"، لافتًا إلى أن جميع دول المنطقة "منخرطة في المحادثات" بشكل مباشر.وأكد أن النقاشات الجارية "بناءة للغاية" وأن الهدف يتمثل في "استعادة الرهائن وتحقيق سلام دائم"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" على دراية تامة بما يجري، وأن إسرائيل "أُبلغت على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

