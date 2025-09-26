https://sarabic.ae/20250926/سياسي-بريطاني-تفجيرات-التيار-الشمالي-كارثة-على-أوروبا-وخاصة-ألمانيا-1105279637.html
سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
وصف زعيم حزب التراث البريطاني ديفيد كيرتين الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل ثلاث سنوات بالكارثي على أوروبا بأسرها وخاصة ألمانيا
وقال ديفيد كيرتين في حديث لـ "سبوتنيك": "تدمير خطوط أنابيب التيار الشمالي كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا التي تدفع الآن أسعارا باهظة للغاية مقابل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".يشار إلى أن تفجيرات خطي "التيار الشمالي 1 و2" لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا قد وقعت في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وصف زعيم حزب التراث البريطاني ديفيد كيرتين الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل ثلاث سنوات بالكارثي على أوروبا بأسرها وخاصة ألمانيا التي تضطر الآن لشراء الغاز من الولايات المتحدة بأسعار مرتفعة.
وقال ديفيد كيرتين في حديث لـ "سبوتنيك
": "تدمير خطوط أنابيب التيار الشمالي كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا التي تدفع الآن أسعارا باهظة للغاية مقابل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
يشار إلى أن تفجيرات خطي "التيار الشمالي 1 و2"
لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا قد وقعت في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.