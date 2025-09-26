عربي
سياسي بريطاني: تفجيرات "التيار الشمالي" كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا
04:05 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 26.09.2025)
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Photo / Swedish Coast Guard
وصف زعيم حزب التراث البريطاني ديفيد كيرتين الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب "التيار الشمالي" الذي وقع قبل ثلاث سنوات بالكارثي على أوروبا بأسرها وخاصة ألمانيا التي تضطر الآن لشراء الغاز من الولايات المتحدة بأسعار مرتفعة.
وقال ديفيد كيرتين في حديث لـ "سبوتنيك": "تدمير خطوط أنابيب التيار الشمالي كارثة على أوروبا وخاصة ألمانيا التي تدفع الآن أسعارا باهظة للغاية مقابل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
يشار إلى أن تفجيرات خطي "التيار الشمالي 1 و2" لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا قد وقعت في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
