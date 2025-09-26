https://sarabic.ae/20250926/مدير-عام-شركة-راسو-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-المشاريع-المستقبلية-في-الدول-العربية-1105296834.html

مدير عام شركة "راسو" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن المشاريع المستقبلية في الدول العربية

مدير عام شركة "راسو" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن المشاريع المستقبلية في الدول العربية

سبوتنيك عربي

ذكر أندري بوتكو، المدير العام لشركة "راسو" المساهمة، في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أن أ"نظمة أتمتة "آكو" تسير على الطريق الصحيح، وسنكمل تصنيع وتشغيل أنظمة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T13:36+0000

2025-09-26T13:36+0000

2025-09-26T13:36+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105294550_0:0:1097:617_1920x0_80_0_0_5488479976c65dbe9c01a94e54ec8a0e.jpg

وأضاف بوتكو لـ"سبوتنيك": "نخطط لوضع جميع أنظمة الأتمتة للوحدة 1 في الموقع بحلول نهاية أكتوبر. حان وقت التركيب والتشغيل وإعداد أنظمتنا، وهناك الكثير من العمل في المستقبل، لكننا لسنا أول من يقوم بذلك، وأنا واثق من أننا سنتعامل مع هذه المهمة بنجاح باهر".وأشار بوتكو إلى أنه "في هذا الصيف، أكملنا بنجاح اختبار التسرب في حجرة المفاعل بالوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية، وسيجري تشغيل وحدة الطاقة الأولى أيضًا في الموعد المحدد. فيما يتعلق بأنظمة الأتمتة، فقد تم تركيب جميع أنظمة الأتمتة وتشغيلها منذ فترة طويلة، ويقوم متخصصونا حاليًا بأعمال التشغيل والضبط الدقيق للمعدات. تخضع وحدة الطاقة نفسها لعملية تشغيل سريعة، وهذه عمليًا هي المرحلة الأخيرة قبل بدء تشغيل الوحدة، أي قبل بدء التشغيل الفعلي. لقد طبقنا العديد من الابتكارات في هذا المشروع. على سبيل المثال، في نظام الأتمتة لدينا، قمنا بتطوير وتنفيذ إطارات فيديو جديدة لنظام التحكم في وحدة الطاقة مع تشخيصات متقدمة لوحدة التوربين. يتبع... لم نستخدم مثل هذه الحلول في محطتي نوفوروديجسكايا أو لينينغرادسكايا. هذه هي المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك لمشروع باربلاديش".وعن المشاريع المخطط لها مع الدول العربية أضاف بوتكو، أنه "ربما نتحدث عن مصر أولاً. نعمل حاليًا على مشروع "الديبرا" وإنتاج معدات الأتمتة.، وتم إجراء الشحنات الأولى هذا العام، وويجري تشغيل أول نظام، وهو نظام الحماية من الحرائق. وقد تم بالفعل شحنه جزئيًا وتسليمه إلى الموقع، وبالتالي، في عام 2025، فتحنا نافذة لتسليم أنظمة الأتمتة. جميع عمليات التسليم تتم في الموعد المحدد، وسيتم تسليم جميع الأنظمة المتبقية في الوقت المحدد. وعلى عكس بعض المشاريع الأخرى، في مشروع "الديبرا"، أبدى العميل المصري اهتمامه بتعاون أعمق وتعاون أعرب عن اهتمامه بإمكانية التوطين. وهذا يمثل تصديرا للسيادة التكنولوجية من حيث معدات الأتمتة، وتحديدًا المعدات التقنية".واختتم بوتكو حديثه قائلا: "نحن اليوم في منتدى، وهو الأول من نوعه في التاريخ، وهو "أسبوع الذرة". وصلت الشحنة، ورغم الضغوط عليها لعدم الذهاب إلى روسيا، فقد وصلت وتشارك في هذا المنتدى، وهذا مهم ليس لي فقط، بل لجميع المهنيين العاملين في الصناعة النووية. وهذا يؤكد أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتعاون المهني في تطبيق التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، لا يمكن أن يعيقه أي قيود أو عقبات. أعتقد أن وجود شركائنا الأجانب اليوم في هذا المنتدى يؤكد بوضوح أن الطاقة النووية السلمية توحد جميع المتخصصين من جميع أنحاء العالم".

https://sarabic.ae/20250926/مدير-مشروع-الضبعة-لـسبوتنيك-مصر-ترغب-بتوسيع-قدراتها-النووية-مع-موسكو-1105295477.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي