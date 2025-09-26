https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-العراقي-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-بشن-ضربات-ضد-بلاده-1105310523.html
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
26.09.2025
وقال حسين في تعليق علي تهديدات نتنياهو لوكالة "سبوتنيك : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكوت عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.كما أكد عزمه "القضاء على ما تبقى من "حماس" في غزة" وإنشاء "سلطة مدنية جديدة ملتزمة بالسلام"، متوعدًا باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، اليوم الجمعة، رفض بغداد القاطع لـ"أي تهديدات تستهدف سيادة العراق"، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إمكانية شن هجمات على أهداف داخل العراق، غير مقبولة ومرفوضة.
وقال حسين في تعليق علي تهديدات نتنياهو لوكالة "سبوتنيك : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكوت عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".
وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.
نتنياهو استعرض فى خطابه ما وصفه بـ"انتصارات إسرائيل" على حماس و"أنصار الله" و"حزب الله"، معتبرًا أن إيران هي المحرك الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة ببرامجها النووية والصاروخية، وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لطهران بإعادة بناء قوتها العسكرية".
كما أكد عزمه "القضاء على ما تبقى من "حماس" في غزة" وإنشاء "سلطة مدنية جديدة ملتزمة بالسلام"، متوعدًا باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.