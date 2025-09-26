وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-العراقي-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-بشن-ضربات-ضد-بلاده-1105310523.html
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، اليوم الجمعة، رفض بغداد القاطع لـ"أي تهديدات تستهدف سيادة العراق"، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T18:39+0000
2025-09-26T18:39+0000
العالم العربي
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وقال حسين في تعليق علي تهديدات نتنياهو لوكالة "سبوتنيك : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكوت عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.كما أكد عزمه "القضاء على ما تبقى من "حماس" في غزة" وإنشاء "سلطة مدنية جديدة ملتزمة بالسلام"، متوعدًا باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.
https://sarabic.ae/20250926/طلب-مسحه-ما-سر-الرمز-على-بدلة-نتنياهو-في-الأمم-المتحدة؟-فيديو-1105307053.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, إسرائيل
العالم العربي, العالم, إسرائيل

وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده

18:39 GMT 26.09.2025
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، اليوم الجمعة، رفض بغداد القاطع لـ"أي تهديدات تستهدف سيادة العراق"، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إمكانية شن هجمات على أهداف داخل العراق، غير مقبولة ومرفوضة.
وقال حسين في تعليق علي تهديدات نتنياهو لوكالة "سبوتنيك : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكوت عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".
وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو
16:23 GMT
نتنياهو استعرض فى خطابه ما وصفه بـ"انتصارات إسرائيل" على حماس و"أنصار الله" و"حزب الله"، معتبرًا أن إيران هي المحرك الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة ببرامجها النووية والصاروخية، وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لطهران بإعادة بناء قوتها العسكرية".
كما أكد عزمه "القضاء على ما تبقى من "حماس" في غزة" وإنشاء "سلطة مدنية جديدة ملتزمة بالسلام"، متوعدًا باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала