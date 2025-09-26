https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-العراقي-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-بشن-ضربات-ضد-بلاده-1105310523.html

وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده

وزير الخارجية العراقي يرد على تهديدات نتنياهو بشن ضربات ضد بلاده

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ، اليوم الجمعة، رفض بغداد القاطع لـ"أي تهديدات تستهدف سيادة العراق"، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

وقال حسين في تعليق علي تهديدات نتنياهو لوكالة "سبوتنيك : "أي هجوم يستهدف قادة أي مكوت عسكري سيكون هجومًا على العراق، وهذا أمر غير مقبول و مرفوض".وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعًا بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أعلن صراحة أن إسرائيل "ستقضى على الميليشيات في العراق"، دون أن يوضح تفاصيل حول طبيعة هذا التهديد أو توقيته، ما فتح الباب لتكهنات عن نية تل أبيب توسيع دائرة الصراع نحو العراق بعد غزة ولبنان واليمن.كما أكد عزمه "القضاء على ما تبقى من "حماس" في غزة" وإنشاء "سلطة مدنية جديدة ملتزمة بالسلام"، متوعدًا باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.

