"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو

بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/طلب-مسحه-ما-سر-الرمز-على-بدلة-نتنياهو-في-الأمم-المتحدة؟-فيديو-1105307053.html
"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو
"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مرتديا لرمز "استجابة سريعة" أو "QR Code".
2025-09-26T16:23+0000
2025-09-26T16:23+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
وبعد بدء كلمته بدقائق، طلب من الحاضرين مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة، قائلا: "لتروا لماذا نقاتل ولماذا يجب أن ننتصر".وتوجه نتنياهو لـ"حماس" بالقول: "ألقوا أسلحتكم واطلقوا سراح جميع المختطفين الآن من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة، وإلا فإننا سنواصل مطاردتكم".وأكد نتنباهو أن إسرائيل لن تسمح لقادة الغرب بالعمل على إقامة دولة فلسطينية.وغادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة اليوم الجمعة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 66 ألف فلسطيني ونحو 168 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيلإسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية
https://sarabic.ae/20250926/انسحاب-جماعي-لوفود-دول-عدة-قبيل-كلمة-نتنياهو-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو-1105298368.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل

"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو

26.09.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مرتديا لرمز "استجابة سريعة" أو "QR Code".
وبعد بدء كلمته بدقائق، طلب من الحاضرين مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة، قائلا: "لتروا لماذا نقاتل ولماذا يجب أن ننتصر".
وتوجه نتنياهو لـ"حماس" بالقول: "ألقوا أسلحتكم واطلقوا سراح جميع المختطفين الآن من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة، وإلا فإننا سنواصل مطاردتكم".
وأكد نتنباهو أن إسرائيل لن تسمح لقادة الغرب بالعمل على إقامة دولة فلسطينية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مجتمع
انسحاب جماعي لوفود دول عدة قبيل كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
13:47 GMT
وغادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة اليوم الجمعة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 66 ألف فلسطيني ونحو 168 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل
إسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية
