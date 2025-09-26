https://sarabic.ae/20250926/طلب-مسحه-ما-سر-الرمز-على-بدلة-نتنياهو-في-الأمم-المتحدة؟-فيديو-1105307053.html

"طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديو

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مرتديا لرمز "استجابة سريعة" أو "QR Code". 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وبعد بدء كلمته بدقائق، طلب من الحاضرين مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة، قائلا: "لتروا لماذا نقاتل ولماذا يجب أن ننتصر".وتوجه نتنياهو لـ"حماس" بالقول: "ألقوا أسلحتكم واطلقوا سراح جميع المختطفين الآن من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة، وإلا فإننا سنواصل مطاردتكم".وأكد نتنباهو أن إسرائيل لن تسمح لقادة الغرب بالعمل على إقامة دولة فلسطينية.وغادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول نتنياهو للقاعة لإلقاء الكلمة اليوم الجمعة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 66 ألف فلسطيني ونحو 168 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيلإسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية

