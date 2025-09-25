عربي
إسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية
إسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية
إسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية

أنهت وزارة الدفاع الإسبانية خلال الأيام الأخيرة عشرات العقود مع شركات إسرائيلية بمئات الملايين من اليورو، في إطار خطة لسحب التكنولوجيا العسكرية من البلاد.
وألغت وزارة الدفاع الإسبانية في الأيام الأخيرة عشرات العقود مع شركات إسرائيلية، في إطار حظر شراء المنتجات الدفاعية من ذلك البلد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبيّنت أن الاتفاقيات المعنية تتعلق بشكل رئيسي بتلك التي أُبرمت خلال العامين الماضيين. ومن بينها عقد بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" للأنظمة المتقدمة لشراء أجهزة تحديد أهداف ليزرية للطائرات المقاتلة، وُقع عام 2024. وقد أُلغي العقد رسميًا الأسبوع الماضي، حتى قبل الموافقة على المرسوم الذي يُرسخ قانونًا لحظر مشتريات الأسلحة الإسرائيلية.

وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
إسبانيا توافق على حظر "شامل" للأسلحة إلى إسرائيل
23 سبتمبر, 14:46 GMT
وفي السياق ذاته، تم إلغاء عقد بقيمة 59 ألف يورو لتوريد حقائب إطفاء الحرائق لخدمة الطوارئ العسكرية، بالإضافة إلى عقد بقيمة 2 مليون يورو تقريبًا لتوريد أنظمة تشويش إشارات الراديو، بالإضافة إلى عقد مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية لشراء الصمامات القابلة للبرمجة لدبابات ليوبارد بقيمة 2.2 مليون يورو.
وفي وقت سابق، تم إلغاء اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار يورو، لتوريد قاذفات صواريخ متحركة من طراز "سيلام" وصواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك إل آر" للقوات البرية.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
18 سبتمبر, 08:52 GMT

وكان وافق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء الماضي، على مرسوم يُرسخ قانونيًا حظرًا شاملًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وكذلك على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يحظر المرسوم تصدير واستيراد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، وكذلك عبور الوقود المتجه إلى إسرائيل، والذي قد يكون له استخدامات عسكرية عبر إسبانيا.
