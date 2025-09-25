https://sarabic.ae/20250925/إسبانيا-تلغي-عشرات-العقود-بمئات-الملايين-من-اليورو-مع-شركات-إسرائيلية--1105271519.html
إسبانيا تلغي عشرات العقود بمئات الملايين من اليورو مع شركات إسرائيلية
أنهت وزارة الدفاع الإسبانية خلال الأيام الأخيرة عشرات العقود مع شركات إسرائيلية بمئات الملايين من اليورو، في إطار خطة لسحب التكنولوجيا العسكرية من البلاد. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وألغت وزارة الدفاع الإسبانية في الأيام الأخيرة عشرات العقود مع شركات إسرائيلية، في إطار حظر شراء المنتجات الدفاعية من ذلك البلد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".وفي السياق ذاته، تم إلغاء عقد بقيمة 59 ألف يورو لتوريد حقائب إطفاء الحرائق لخدمة الطوارئ العسكرية، بالإضافة إلى عقد بقيمة 2 مليون يورو تقريبًا لتوريد أنظمة تشويش إشارات الراديو، بالإضافة إلى عقد مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية لشراء الصمامات القابلة للبرمجة لدبابات ليوبارد بقيمة 2.2 مليون يورو.كما يحظر المرسوم تصدير واستيراد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، وكذلك عبور الوقود المتجه إلى إسرائيل، والذي قد يكون له استخدامات عسكرية عبر إسبانيا.
وألغت وزارة الدفاع الإسبانية في الأيام الأخيرة عشرات العقود مع شركات إسرائيلية، في إطار حظر شراء المنتجات الدفاعية من ذلك البلد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وبيّنت أن الاتفاقيات المعنية تتعلق بشكل رئيسي بتلك التي أُبرمت خلال العامين الماضيين. ومن بينها عقد بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" للأنظمة المتقدمة لشراء أجهزة تحديد أهداف ليزرية للطائرات المقاتلة، وُقع عام 2024. وقد أُلغي العقد رسميًا الأسبوع الماضي، حتى قبل الموافقة على المرسوم الذي يُرسخ قانونًا لحظر مشتريات الأسلحة الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، تم إلغاء عقد بقيمة 59 ألف يورو لتوريد حقائب إطفاء الحرائق لخدمة الطوارئ العسكرية، بالإضافة إلى عقد بقيمة 2 مليون يورو تقريبًا لتوريد أنظمة تشويش إشارات الراديو، بالإضافة إلى عقد مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية
لشراء الصمامات القابلة للبرمجة لدبابات ليوبارد بقيمة 2.2 مليون يورو.
وفي وقت سابق، تم إلغاء اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار يورو، لتوريد قاذفات صواريخ متحركة من طراز "سيلام" وصواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك إل آر" للقوات البرية.
وكان وافق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء الماضي، على مرسوم يُرسخ قانونيًا حظرًا شاملًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وكذلك على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يحظر المرسوم تصدير واستيراد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل
، وكذلك عبور الوقود المتجه إلى إسرائيل، والذي قد يكون له استخدامات عسكرية عبر إسبانيا.