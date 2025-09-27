الشرطة الألمانية: أكثر من 70 موقوفا في برلين خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين

عربي
الترويكا الأوروبية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/الشرطة-الألمانية-أكثر-من-70-موقوفا-في-برلين-خلال-تظاهرات-مؤيدة-لفلسطين-1105358270.html
الشرطة الألمانية: أكثر من 70 موقوفا في برلين خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين
الشرطة الألمانية: أكثر من 70 موقوفا في برلين خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين
سبوتنيك عربي
أفادت شرطة برلين، السبت، بأن أكثر من 70 شخصًا تم توقيفهم في العاصمة الألمانية خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيما أُصيب سبعة من عناصر الأمن بجروح. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T23:41+0000
2025-09-27T23:41+0000
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098263815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea410eb5ef5462c2a39f592e26026fe0.jpg
وقالت متحدثة باسم الشرطة، في رسالة مصوّرة نشرت عبر منصة "إكس": "انطلقت مظاهرة من نافورة نبتون إلى عمود النصر، بمشاركة نحو 50 ألف شخص في ذروتها. وقد انضمت هذه المظاهرة إلى الحشد المتجمع عند عمود النصر حيث كان ينتظر نحو 8 آلاف شخص".وأضافت: "تم تنفيذ 34 عملية توقيف، فيما شهد حي كرويتسبرغ مسيرة متزامنة أسفرت عن 38 توقيفًا وإصابة سبعة من رجال الشرطة"، موضحة أن نحو 1800 شرطي شاركوا في تأمين الفعاليات.وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن المنظمين، أن أكثر من 100 ألف شخص تظاهروا في برلين ضد الحرب في قطاع غزة، في أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ألمانيا منذ اندلاع الصراع في غزة عام 2023.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
https://sarabic.ae/20250914/إلغاء-المرحلة-النهائية-من-سباق-طواف-إسبانيا-للدراجات-بسبب-مظاهرات-مؤيدة-لفلسطين-1104848942.html
فلسطين المحتلة
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098263815_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8177abf791ac771cbe3ce42befbdb2f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا

الشرطة الألمانية: أكثر من 70 موقوفا في برلين خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين

23:41 GMT 27.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziرجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025.
رجال الشرطة يبعدون المتظاهرين المناهضين لليمين المتطرف الذين يقطعون طريق مظاهرة لليمين المتطرف، قبل يوم واحد من الانتخابات الألمانية، في برلين، ألمانيا، السبت 22 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أفادت شرطة برلين، السبت، بأن أكثر من 70 شخصًا تم توقيفهم في العاصمة الألمانية خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيما أُصيب سبعة من عناصر الأمن بجروح.
وقالت متحدثة باسم الشرطة، في رسالة مصوّرة نشرت عبر منصة "إكس": "انطلقت مظاهرة من نافورة نبتون إلى عمود النصر، بمشاركة نحو 50 ألف شخص في ذروتها. وقد انضمت هذه المظاهرة إلى الحشد المتجمع عند عمود النصر حيث كان ينتظر نحو 8 آلاف شخص".
سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة أولان أودي - أولان باتور من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إلغاء المرحلة النهائية من سباق "طواف إسبانيا" للدراجات بسبب تظاهرات مؤيدة لفلسطين
14 سبتمبر, 21:51 GMT
وأضافت: "تم تنفيذ 34 عملية توقيف، فيما شهد حي كرويتسبرغ مسيرة متزامنة أسفرت عن 38 توقيفًا وإصابة سبعة من رجال الشرطة"، موضحة أن نحو 1800 شرطي شاركوا في تأمين الفعاليات.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن المنظمين، أن أكثر من 100 ألف شخص تظاهروا في برلين ضد الحرب في قطاع غزة، في أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ألمانيا منذ اندلاع الصراع في غزة عام 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала