الشرطة الألمانية: أكثر من 70 موقوفا في برلين خلال تظاهرات مؤيدة لفلسطين

أفادت شرطة برلين، السبت، بأن أكثر من 70 شخصًا تم توقيفهم في العاصمة الألمانية خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيما أُصيب سبعة من عناصر الأمن بجروح. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت متحدثة باسم الشرطة، في رسالة مصوّرة نشرت عبر منصة "إكس": "انطلقت مظاهرة من نافورة نبتون إلى عمود النصر، بمشاركة نحو 50 ألف شخص في ذروتها. وقد انضمت هذه المظاهرة إلى الحشد المتجمع عند عمود النصر حيث كان ينتظر نحو 8 آلاف شخص".وأضافت: "تم تنفيذ 34 عملية توقيف، فيما شهد حي كرويتسبرغ مسيرة متزامنة أسفرت عن 38 توقيفًا وإصابة سبعة من رجال الشرطة"، موضحة أن نحو 1800 شرطي شاركوا في تأمين الفعاليات.وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن المنظمين، أن أكثر من 100 ألف شخص تظاهروا في برلين ضد الحرب في قطاع غزة، في أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ألمانيا منذ اندلاع الصراع في غزة عام 2023.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

