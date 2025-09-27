https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-اليوم-الـ5-من-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105330564.html
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
انطلقت، اليوم السبت، أعمال اليوم الخامس من الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء
فعاليات اليوم الـ5 من المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
فعاليات اليوم الـ5 من المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
انطلقت، اليوم السبت، أعمال اليوم الخامس من الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.