عمرها 11 ألف عام... السعودية تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية

عمرها 11 ألف عام... السعودية تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية، تعود إلى العصر الحجري الحديث، وتقع في مصيون شمال غرب تبوك. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب الأثري التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع جامعة "كانازاوا" اليابانية وبالتعاون مع "نيوم"، ويعود تاريخ المستوطنة إلى الفترة بين 11000 و10300 عاما قبل الوقت الحاضر، ما قبل عصر الفخار.وكشفت الحفريات عن وحدات معمارية شبه دائرية مبنية من أحجار غرانيتية محلية، تشمل مبان سكنية ومخازن وممرات ومواقد نار، تعكس تخطيطا متقدما يتناسب مع حياة الصيد وزراعة الحبوب في تلك الفترة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما عُثر على بقايا نادرة لهياكل بشرية وحيوانية وقطع حجرية مزخرفة بخطوط هندسية ذات دلالات رمزية، ما يمنح الباحثين رؤية أعمق لنمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العصر الحجري الحديث المبكر.وأكدت هيئة التراث السعودية أن الاكتشاف يمثل منعطفا علميا مهما لفهم بدايات الاستيطان البشري المستقر في شمال غرب المملكة، ويعزز فرضية أن المنطقة كانت امتدادا طبيعيا لـ"الهلال الخصيب"، وموطنا مبكرا لتحولات الإنسان من الترحال إلى الاستقرار.

